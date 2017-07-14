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Денис Фаворов продовжив контракт з Десною

Лідер Десни підписав новий контракт на 3 роки

  • 14.07.2017 16:17
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Склад Десни один з найсильніших та найзбаласованіших в Першій лізі, що і підтвердив минулий сезон, коли сіверяни завоювали срібні нагороди чемпіонату. Більше того, можна не сумніватися, що ця команда показала б себе і в УПЛ та, як відомо, Десні знову доведеться виборювати путівку до елітного дивізіону.

Зважаючи на це, ключовим завданням керівництва Десни була не масова міграція, а збереження своїх ключових гравців. Вже продовжили угоди з командою Мельник, Щедраков, Шевченко, Волков, Лисенко, Бовтрук, Махновський та Картушов. А сьогодні стало відомо, що в Чернігові залишається і один з лідерів клубу Денис Фаворов.

Кращий правий захисник Першої ліги підписав з клубом контракт терміном на три роки. Вітаємо Дениса з правильним вибором та бажаємо успішної гри в складі чернігівського клубу.

Источник — ФК Десна

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