Денис Фаворов продовжив контракт з Десною

Склад Десни один з найсильніших та найзбаласованіших в Першій лізі, що і підтвердив минулий сезон, коли сіверяни завоювали срібні нагороди чемпіонату. Більше того, можна не сумніватися, що ця команда показала б себе і в УПЛ та, як відомо, Десні знову доведеться виборювати путівку до елітного дивізіону.



Зважаючи на це, ключовим завданням керівництва Десни була не масова міграція, а збереження своїх ключових гравців. Вже продовжили угоди з командою Мельник, Щедраков, Шевченко, Волков, Лисенко, Бовтрук, Махновський та Картушов. А сьогодні стало відомо, що в Чернігові залишається і один з лідерів клубу Денис Фаворов.



Кращий правий захисник Першої ліги підписав з клубом контракт терміном на три роки. Вітаємо Дениса з правильним вибором та бажаємо успішної гри в складі чернігівського клубу.