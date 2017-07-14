Десна проведет кубковый матч против Балкан в Чернигове

Номинально домашний матч с «Волынью» 15 июля «Десна» проведет в Киеве на «Оболонь-Арене», а уже 26 июля должно состояться возвращение клуба в Чернигов.
Напомним, что 26 июля «Десна» во втором предварительном этапе розыгрыша Кубка Украины примет «Балканы».
Отметим, во время прохождения аттестации для участия в УПЛ «Десна» основным стадионом на чемпионат заявляла «Оболонь-Арену».
Источник — ФК Десна
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