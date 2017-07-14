Десна проведет кубковый матч против Балкан в Чернигове

Номинально домашний матч с «Волынью» 15 июля «Десна» проведет в Киеве на «Оболонь-Арене», а уже 26 июля должно состояться возвращение клуба в Чернигов.

Напомним, что 26 июля «Десна» во втором предварительном этапе розыгрыша Кубка Украины примет «Балканы».

Отметим, во время прохождения аттестации для участия в УПЛ «Десна» основным стадионом на чемпионат заявляла «Оболонь-Арену».