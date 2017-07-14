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Динамо против Швейцарии: четыре победы в восьми матчах

С «Янг Бойз» киевляне играли только в спарринге

  • 14.07.2017 15:51
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ФК Динамо
© ФК Динамо

В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА киевское «Динамо» сыграет со швейцарским «Янг Бойз».

В истории выступлений в еврокубках «бело-синие» не пересекались с «молодыми парнями» из Берна, но с другими представителями Швейцарии играли неоднократно. Первое «свидание» состоялось в сезоне 1982/1983, когда в рамках 1/16 финала Кубка европейских чемпионов «Динамо» в обоих матчах победило «Грассхоппер» – 1:0 на выезде и 3:0 дома.

Две следующих встречи со швейцарцами оказались для киевлян неудачными. В сезоне 1996/1997 на стадии 1/32 финала Кубка УЕФА динамовцы уступили «Ксамаксу» – 0:0 дома и 1:2 на выезде, а во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА сезона 2005/2006 сенсационно вылетели от «Туна» – 2:2 дома и 0:1 на выезде.

Наконец, в последний раз со швейцарцами «Динамо» пересекалось четыре года назад, когда жребий свел «бело-синих» с тем же «Туном» в групповом турнире Лиги Европы УЕФА. В обоих матчах киевляне одержали уверенные победы – 3:0 дома (эпизод игры на фото) и 2:0 на выезде.

Таким образом, в восьми матчах против швейцарских клубов «Динамо» одержало четыре победы, два матча завершились вничью и в двух «бело-синие» уступили, разница мячей – 12:5 в пользу нашей команды.

К слову, однажды «Динамо» встречалось и с «Янг Бойз». Произошло это зимой 2012 года, когда на тренировочном сборе в Марбелье обе команды принимали участие в турнире Football Impact CUP-2012. Основное время поединка завершилось боевой ничьей (2:2), а в серии пенальти точнее пробивали с отметки игроки «Динамо» (4:2). Отметим, что в итоге «Динамо» стало победителем этого турнира.

Источник — ФК Динамо Киев

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