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Игорь СУРКИС: «Янг Бойз – хорошая команда, но она нам по силам»

Президент «Динамо» прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов

  • 14.07.2017 15:39
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ФК Динамо
© ФК Динамо

Жеребьевку 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в результате которой «Динамо» получило в соперники швейцарский «Янг Бойз», прокомментировал президент ФК «Динамо» Киев Игорь Суркис.

- В этом раунде квалификации все возможные соперники «Динамо», кроме «Ниццы», были примерно одинакового уровня. Если мы хотим выступать в Лиге чемпионов, должны ставить перед собой задачу пройти «Янг Бойз» и постепенно двигаться дальше. Команда о поставленной задаче знает, теперь мы должны сделать все возможное, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

В прошлом сезоне «Янг Бойз» занял второе место в чемпионате Швейцарии, мы должны с уважением отнестись к этой команде и думать о том, как наилучшим образом подготовиться и пройти в следующий раунд. Наш соперник – команда очень хорошего уровня, но он нам по силам.

- В прошлом сезоне «Янг Бойз» не «пустил» в Лигу чемпионов «Шахтер». Реваншистские настроения у динамовцев присутствуют?
- Ничего подобного у нас быть не должно, никому мы мстить не собираемся. Мы играем за честь своего клуба, за болельщиков. Не должны смотреть в прошлое, кто, где и кого обыгрывал. Смотрим только вперед, будем решать поставленные задачи.

- Перед матчами намерены встретиться с командой?
- Я всегда с ней встречаюсь, постоянный контакт держу с главным тренером, капитаном, игроками. Команду нужно настроить на матчи, но при этом не создавая дополнительного ажиотажа. Ребята сами знают, что Лига чемпионов очень престижный турнир, в котором можно хорошо показать себя. Был набор из пяти соперников, которые могли попасться. Жребий определил «Янг Бойз», постараемся показать свои лучшие качества и пройти его.

- Какие ожидания перед стартом нового сезона, который для «Динамо» начнется матчем за Суперкубок против «Шахтера»?
- Каждый новый сезон несет новые надежды на завоевание трофеев. Незачем нам посыпать голову пеплом и говорить, что прошлый сезон был неудачным. У нас перед ним были два великолепных сезона, в первом из которых мы достойно сыграли в групповом этапе Лиги чемпионов. Да и в прошлом выступление в Лиге чемпионов я бы провальным не назвал. Сейчас команда вновь готовится к выступлениям в турнирах, ее ждет очень плотный игровой график. Перед сезоном пришлось очень тяжело поработать на сборе в Австрии. Надеюсь, что качественная подготовка позволит футболистам показать свои лучшие качества и выполнить поставленные на сезон задачи.

Источник — ФК Динамо Киев

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