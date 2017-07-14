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Из Шахтера уволили Дамира Зинатуллина

Главный администратор больше не работает в донецком клубе

  • 14.07.2017 15:20
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  • 5 комментария
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Shakhtar.com. Дамир Зинатуллин
© Shakhtar.com. Дамир Зинатуллин

По информации источника, донецкий «Шахтер» прекратил сотрудничество с главным администратором Дамиром Зинатуллиным. О причинах такого решения не сообщается.

В 2012-м году исполнительный директор «Днепра» Андрей Русол обвинил Зинатуллина в том, что в перерыве матча администратор заходил  в раздевалку и пытался влиять на арбитров. Администратора «Шахтера» также штрафовали за «поход» в раздевалку к арбитрам во время одного из матчей с «Динамо» в Донецке. 

 

Источник — Трибуна

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