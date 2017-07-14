Халл Сити вел переговоры с Хачериди, но стороны не договорились

«Халл Сити» вел переговоры с защитником киевского «Динамо» Евгением Хачериди. Однако сторонам не удалось договориться. С высокой долей вероятности 29-летнего украинца в составе команды британцев не будет. Cторонам не удалось договориться по финансовому вопросу.



Напомним, что с июня 2017 года британский клуб тренирует российский специалист Леонид Слуцкий.

Хачериди защищает цвета киевлян с 2008 года. Но в прошлом сезоне из-за травм и конфликта с главным тренером Сергеем Ребровым провел за бело-голубых всего 12 матчей в чемпионате Украины.



Сейчас динамовцев возглавляет Александр Хацкевич.