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Халл Сити вел переговоры с Хачериди, но стороны не договорились

Защитник киевского Динамо мог оказаться в Халл Сити Леонида Слуцкого

  • 14.07.2017 15:16
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  • 1 комментария
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gettyimages.com. Евгений Хачериди в матче против Бенфики в Лиссабоне 1 ноября 2016 года
© gettyimages.com. Евгений Хачериди в матче против Бенфики в Лиссабоне 1 ноября 2016 года

«Халл Сити» вел переговоры с защитником киевского «Динамо» Евгением Хачериди. Однако сторонам не удалось договориться. С высокой долей вероятности 29-летнего украинца в составе команды британцев не будет. Cторонам не удалось договориться по финансовому вопросу.

Напомним, что с июня 2017 года британский клуб тренирует российский специалист Леонид Слуцкий.

Хачериди защищает цвета киевлян с 2008 года. Но в прошлом сезоне из-за травм и конфликта с главным тренером Сергеем Ребровым провел за бело-голубых всего 12 матчей в чемпионате Украины.

Сейчас динамовцев возглавляет Александр Хацкевич.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    Am-Shegar
    online
      Am-Shegar, 14.07.2017 15:45
    +1
    Я не удивлён, из Динамо уходят только те футболисты которые Киевлянам не нужны. Западным клубам поа понять, что с Игорем Суркисом договориться нельзя.
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