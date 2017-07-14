Жабченко отказался от работы на Суперкубке, его заменит Труханов

Комитет арбитров Украины сообщил, что Анатолий Жабченко отказался от работы на матче Суперкубка между «Динамо» и «Шахтером», который пройдет 15 июля в Одессе.
Арбитр, вокруг которого разгорелся скандал, отказался от обслуживания поединка, мотивируя давление в прессе и вероятность возникновения беспорядков.
Новым рефери поединка стал Константин Труханов.
Напомним, что сегодня Госпогранслужба Украины заявила, что готова проверить футбольных арбитров из Крыма Юрия Вакса и Анатолия Жабченко, которые числятся в базе «Миротворца» и заявлены арбитрами Федерации футбола Украины.
Источник — Sport.ua
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Ему б в тюрьме сидеть, а он прессинга не выдерживает.
Человек не видит ударов кулаком в лицо.
Отдайте уже сразу кубок Копанке, в кабинете
его как и вакса за прекрасное судейство всегда гнобили по чёрному и ему было покуй
скорее всего у него кое чего в пуху и он боится проверки СБУ
Ему б в тюрьме сидеть, а он прессинга не выдерживает.
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