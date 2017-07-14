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Жабченко отказался от работы на Суперкубке, его заменит Труханов

Арбитр не выдержал прессинга со стороны общественности и прессы

  • 14.07.2017 15:16
  • 1602 просмотров
  • 12 комментария
Метки
ФФУ
© ФФУ

Комитет арбитров Украины сообщил, что Анатолий Жабченко отказался от работы на матче Суперкубка между «Динамо» и «Шахтером», который пройдет 15 июля в Одессе.

Арбитр, вокруг которого разгорелся скандал, отказался от обслуживания поединка, мотивируя давление в прессе и вероятность возникновения беспорядков.

Новым рефери поединка стал Константин Труханов.

Напомним, что сегодня Госпогранслужба Украины заявила, что готова проверить футбольных арбитров из Крыма Юрия Вакса и Анатолия Жабченко, которые числятся в базе «Миротворца» и заявлены арбитрами Федерации футбола Украины.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    BOBAH81
      BOBAH81, 14.07.2017 15:20
    -5
    Не выдержал, бедный прессинга.
    Ему б в тюрьме сидеть, а он прессинга не выдерживает.
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    jwls
    online
      jwls, 14.07.2017 15:21
    -2
    Ну молодец, хоть сам отказался
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    jekavayp
      jekavayp, 14.07.2017 15:23
    -5
    Вы что издеваетесь какой Труханов?
    Человек не видит ударов кулаком в лицо.
    Отдайте уже сразу кубок Копанке, в кабинете
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    александр ковтун
      александр ковтун, 14.07.2017 15:25
    +1
    шило на мыло..
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    h3adWay
    h3adWay, 14.07.2017 15:29
    0
    ну а шубы хоть суркису вернул обратно?
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    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 14.07.2017 15:34
    +4
    Странная замена... По всей вероятности - кризис жанра, выбирать не из кого, если Труханова ставят... Вот результат работы Коллины - нет арбитра, который бы смог "по Латышеву" отработать эту игру. Дожились... А какие понты были!
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    александр ковтун
      александр ковтун, 14.07.2017 15:40
    -2
    h3adWay, 14.07.2017 15:29
    ну а шубы хоть суркису вернул обратно?
    а причем тут это???
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 14.07.2017 15:43
    +1
    Монзуль, йопт.
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    fuckyoupeople
      fuckyoupeople, 14.07.2017 15:44
    -1
    На кол козла
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 14.07.2017 15:46
    0
    Можаровський.
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    darvey77
    online
      darvey77, 14.07.2017 15:46
    +1
    и вы в это верите?
    его как и вакса за прекрасное судейство всегда гнобили по чёрному и ему было покуй
    скорее всего у него кое чего в пуху и он боится проверки СБУ
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    pulse240
    online
    pulse240, 14.07.2017 15:49
    +1
    BOBAH81, 14.07.2017 15:20
    Не выдержал, бедный прессинга.
    Ему б в тюрьме сидеть, а он прессинга не выдерживает.
    Да, в тюрьме за покушение на твоё свидомое мировозрение.
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