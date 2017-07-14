Жабченко отказался от работы на Суперкубке, его заменит Труханов

Комитет арбитров Украины сообщил, что Анатолий Жабченко отказался от работы на матче Суперкубка между «Динамо» и «Шахтером», который пройдет 15 июля в Одессе.

Арбитр, вокруг которого разгорелся скандал, отказался от обслуживания поединка, мотивируя давление в прессе и вероятность возникновения беспорядков.

Новым рефери поединка стал Константин Труханов.



Напомним, что сегодня Госпогранслужба Украины заявила, что готова проверить футбольных арбитров из Крыма Юрия Вакса и Анатолия Жабченко, которые числятся в базе «Миротворца» и заявлены арбитрами Федерации футбола Украины.