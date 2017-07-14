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Букмекеры: Динамо фаворит в паре с Янг Бойз

Специалисты не сомневаются в проходе столичного клуба в следующий раунд

  • 14.07.2017 15:05
  • 986 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images
© Getty Images

После жеребьевки третьего раунда Лиги чемпионов букмекеры уже выкатили свои котировки.

«Динамо» идет фаворитом в паре с «Янг Бойз». На проход столичного клуба дают всего 1,44, а на швейцарцев – 2,9.

В первом поединке, который пройдет в Киеве, на победу «Динамо» дают 1,85, на гостей – 4,75.

Матчи пройдут 25/26 июля и 1/2 августа.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Amil Aliev
      Amil Aliev, 14.07.2017 15:08
    +4
    Вспоминая Шахтер, не хочется вспоминать Шахтер. Удачи Динамо
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    bobul1980
      bobul1980, 14.07.2017 15:17
    0
    Мбокани порешает
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    ruslan17c
      ruslan17c, 14.07.2017 15:28
    0
    Можна підняти банк непогано з такий коефіцієнтом))
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    icebeer
    icebeer, 14.07.2017 15:29
    +1
    Верняк можно на ЯБ ставить.
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