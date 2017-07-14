Букмекеры: Динамо фаворит в паре с Янг Бойз

После жеребьевки третьего раунда Лиги чемпионов букмекеры уже выкатили свои котировки.

«Динамо» идет фаворитом в паре с «Янг Бойз». На проход столичного клуба дают всего 1,44, а на швейцарцев – 2,9.

В первом поединке, который пройдет в Киеве, на победу «Динамо» дают 1,85, на гостей – 4,75.

Матчи пройдут 25/26 июля и 1/2 августа.