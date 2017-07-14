Андрей ШАХОВ: «У Янг Бойз две серьезные потери»

Заместитель главного редактора журнала «Футбол» поделился мнением о сопернике «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов – швейцарском «Янг Бойз».
«Я понимаю, что «волков бояться...», а это и не волки вовсе, а всего лишь юные мальчики, но на душе тревожно. Со швейцарцами играем тяжко, «Тун» очень даже памятен, а тут еще и первый матч в Киеве. Радуют две вещи: во-первых, после прошлогодних матчей «ЯБ» с «Шахтером» со стороны «Динамо» точно не будет никакой недооценки, во-вторых, у «Янг Бойза» две серьезные кадровые потери летом. Ушли вратарь, вытащивший серию пенальти против «Шахтера» и сильнейший опорник (Закария), ставший самым дорогим трансфером в истории «Янг Бойза». Ну и готовимся 26-го поболеть за наших на НСК!», - написал Шахов в одной из социальных сетей.
Источник — Sport.ua
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