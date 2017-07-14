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Андрей ШАХОВ: «У Янг Бойз две серьезные потери»

Известный журналист – о сопернике «Динамо» в Лиге чемпионов

  • 14.07.2017 15:03
  • 1183 просмотров
  • 1 комментария
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facebook.com. Андрей Шахов с сыном.
© facebook.com. Андрей Шахов с сыном.

Заместитель главного редактора журнала «Футбол» поделился мнением о сопернике «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов – швейцарском «Янг Бойз».

«Я понимаю, что «волков бояться...», а это и не волки вовсе, а всего лишь юные мальчики, но на душе тревожно. Со швейцарцами играем тяжко, «Тун» очень даже памятен, а тут еще и первый матч в Киеве. Радуют две вещи: во-первых, после прошлогодних матчей «ЯБ» с «Шахтером» со стороны «Динамо» точно не будет никакой недооценки, во-вторых, у «Янг Бойза» две серьезные кадровые потери летом. Ушли вратарь, вытащивший серию пенальти против «Шахтера» и сильнейший опорник (Закария), ставший самым дорогим трансфером в истории «Янг Бойза». Ну и готовимся 26-го поболеть за наших на НСК!», - написал Шахов в одной из социальных сетей. 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    bobul1980
      bobul1980, 14.07.2017 15:14
    -1
    Дроня, не ссы, вынесем бойчиков
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