Олимпик подписал Ивана Сондея и бразильца Гуччи

Защитник Иван Сондей и полузащитник Коста Тенорио Гуччинейр (Гуччи) продолжат карьеру в «Олимпике».
24-летний Сондей, ранее выступавший за «Нефтяник-Укрнефть», подписал контракт на 3 года. 22-летний бразилец Гуччи, являющийся воспитанником «Коринтианс», заключил соглашение на 2,5 года.
Хавбек выступал за бразильские клубы «Линенсе» и «Аудакс».
Источник — ФК Олимпик
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