Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Олимпик подписал Ивана Сондея и бразильца Гуччи

Команда Романа Санжара усиляется перед Лигой Европы

  • 14.07.2017 14:56
  • 436 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Олимпик. Гуччи
© ФК Олимпик. Гуччи

Защитник Иван Сондей и полузащитник Коста Тенорио Гуччинейр (Гуччи) продолжат карьеру в «Олимпике».

24-летний Сондей, ранее выступавший за «Нефтяник-Укрнефть», подписал контракт на 3 года. 22-летний бразилец Гуччи, являющийся воспитанником «Коринтианс», заключил соглашение на 2,5 года.

Хавбек выступал за бразильские клубы «Линенсе» и «Аудакс».

 

 

Источник — ФК Олимпик

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.