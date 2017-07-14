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Александрия и Олимпик узнали соперников по Лиге Европы

Дончане сыграют против ПАОКа, а «горожанам», вероятно, достанется «Астра»

  • 14.07.2017 14:30
  • 7472 просмотров
  • 20 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. На этой стадии турнира стартуют «Александрия» и «Олимпик».

Дончанам в соперники достался греческий ПАОК, за который выступает экс-игрок «Днепра» Евгений Шахов.

А вот соперник «Александрии» определится только после ответных матчей второго раунда квалификации, так как команде Шарана достанется победитель пары «Астра» - «Зиря». Первый матч румынский клуб выиграл 3:1.

«Олимпик» первый матч сыграет дома, а «Александрия» отправится на выезд.

Матчи третьего раунда квалификации пройдут 27 июля и 3 августа.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Рома
    Рома, 14.07.2017 14:31
    +9
    жалко Олимпик, ну нучего повезет в любви!
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    dudigo78
      dudigo78, 14.07.2017 14:32
    0
    Ну Астра якби минулого року в 1/16 грала. Так що якщо зберегли склад, то шансів малувато. З Олімпіком в принципі все ясно було ще до жеребкування
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    Embalmer
      Embalmer, 14.07.2017 14:34
    +2
    У Александрии шансы есть, надо бороться
    Олимпик 99% вылетает
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    Sirrko
    online
      Sirrko, 14.07.2017 14:36
    -2
    Олимпик точно аут, Алекс - процентов 80 тоже
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    topeleven11
      topeleven11, 14.07.2017 14:36
    +4
    Как говорит 33 номера Хахты: "Это футболь", так что может быть всякое, в Карпаты тоже когда-то никто не верил... будем болеть
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    avtv4444
      avtv4444, 14.07.2017 14:36
    -1
    Александрии скорее всего попадется Астра. Команда несколько сезонов играет в лиге Европы и имеет больший опыт. 60 на 40 в пользу румын. У Олимпика шансов очень мало датский клубный футбол сейчас на подьеме
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    avtv4444
      avtv4444, 14.07.2017 14:37
    +2
    Извините имел виду Грецию.
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    Sirrko
    online
      Sirrko, 14.07.2017 14:38
    0
    avtv4444, 14.07.2017 14:36
    У Олимпика шансов очень мало датский клубный футбол сейчас на подьеме
    Рад за датчан ...
    Но при чем тут Олимпик?
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    Sirrko
    online
      Sirrko, 14.07.2017 14:40
    0
    avtv4444, 14.07.2017 14:37
    Извините имел виду Грецию.
    ==========================================================
    Тут вообще без шансов. Интересно на каком стадионе будет играть Олимпик ...
    Ссылка
    Олександр Бондаренко
      Олександр Бондаренко, 14.07.2017 14:42
    +1
    Sirrko, 14.07.2017 14:40
    avtv4444, 14.07.2017 14:37
    Извините имел виду Грецию.

    ==========================================================Тут вообще без шансов. Интересно на каком стадионе будет играть Олимпик ...
    на Лобановского
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    Am-Shegar
    online
      Am-Shegar, 14.07.2017 14:47
    +6
    Учитывая, что наши команды были несеянные, то жребий неплохой. Потому как могло быть и хуже.
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    googlle
      googlle, 14.07.2017 14:49
    +5
    рано вы наших хороните, не на таких уж монстров и попали
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    Алекс Морган
      Алекс Морган, 14.07.2017 14:53
    0
    С каких пор ПАОК стал суперклубом?)))) У Олимпика есть все шансы пройти, если хотят
    Ссылка
    Hoholin
      Hoholin, 14.07.2017 14:54
    +3
    Мда, не легко будет ПФКА, но если хотят на что то расчитывать в дальнейшем, то нужно уже проходить такие клубы как Астра. Удачи ПФКА!
    Ссылка
    Vadim Kuzmenko
    online
      Vadim Kuzmenko, 14.07.2017 15:18
    +5
    Hoholin, 14.07.2017 14:54
    Мда, не легко будет ПФКА, но если хотят на что то расчитывать в дальнейшем, то нужно уже проходить такие клубы как Астра. Удачи ПФКА!
    ЕСЛИ ТАКИЕ КЛУБЫ НЕ ПРОХОДИТЬ ТО ЛУЧШЕ ТОГДА ВООБЩЕ НЕ ВЫХОДИТЬ В ЛЕ
    Ссылка
    Amil Aliev
      Amil Aliev, 14.07.2017 15:31
    0
    Ну Зиря еще не все потеряла, так что может и не с Астрой придется играть
    Ссылка
    rokkino
    rokkino, 14.07.2017 15:42
    0
    Алекс Морган, 14.07.2017 14:53
    С каких пор ПАОК стал суперклубом?)))) У Олимпика есть все шансы пройти, если хотят
    Ну,с тех пор,как он в Греции начал за призовые места бороться.А вот Олимпик еще пару лет назад во дворах играл.Так что бороться будем,но и вые...тут не надо
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    Гордон Шамвей
    online
      Гордон Шамвей, 14.07.2017 15:45
    0
    Зиря
    Заря
    Зуря
    Зеря
    Ссылка
    seregka1991
    online
      seregka1991, 14.07.2017 15:46
    0
    Та ПАОК отстой вообще. Так что тут шансы 50на50)
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    pulse240
    online
    pulse240, 14.07.2017 15:51
    +1
    Скорее я поверю в то, что Олимпик пройдёт ПАОК, чем Александрия Астру, которая по сильнее Хайдука будет.
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