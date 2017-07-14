Александрия и Олимпик узнали соперников по Лиге Европы

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. На этой стадии турнира стартуют «Александрия» и «Олимпик».

Дончанам в соперники достался греческий ПАОК, за который выступает экс-игрок «Днепра» Евгений Шахов.

А вот соперник «Александрии» определится только после ответных матчей второго раунда квалификации, так как команде Шарана достанется победитель пары «Астра» - «Зиря». Первый матч румынский клуб выиграл 3:1.

«Олимпик» первый матч сыграет дома, а «Александрия» отправится на выезд.

Матчи третьего раунда квалификации пройдут 27 июля и 3 августа.