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Госпогранслужба Украины проверит Жабченко и Вакса

Украинские арбитры могут поплатиться за посещение Крыма через закрытые пункты пропуска

  • 14.07.2017 14:29
  • 1153 просмотров
  • 3 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Анатолий Жабченко
© dynamo.kiev.ua. Анатолий Жабченко
Госпогранслужба Украины готова проверить футбольных арбитров из Крыма Юрия Вакса и Анатолия Жабченко, которые числятся в базе «Миротворца» и заявлены арбитрами Федерации футбола Украины.
 
Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
 
«Мы информацию черпаем из двух источников – спецслужбы и собственные проверки. Есть ли информация об этих двух лицах, на данный момент мне неизвестно. Если такая информация придет к нам через наш сервис «стоп лист» или каким-либо иным образом, в форме обращения граждан или по линии правоохранительных органов, естественно, мы примем во внимание и будем на нее реагировать».
 
Отметим, что активисты неоднократно зафиксировали их неоднократные перелеты через закрытые пункты пропуска государственной границы Украины (рейсом Симферополь – Москва).
 
Напомним, футбольный судья подвергся резкой критике в прессе после того, как стало известно о его назначении на матч на Суперкубок Украины. Его обвиняют в двойном гражданстве (Украина и Россия) и незаконном пересечении государственной границы Украины при посещении оккупированного Крыма.
 
Отметим, что Анатолий Жабченко будет обслуживать матч за Суперкубок Украины «Шахтер» - «Динамо», который состоится 15 июля в Одессе.

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Комментарии
    romario9090
      romario9090, 14.07.2017 14:55
    +1
    ФФУ &#822;н&#822;а&#822;л&#822;о&#822;ж&#822;и&#822
    ;л&#822;а&#822; &#822;в&#822; &#822;ш&#822;т&#822;а&#822;н&#822;ы&#822; немного испугалась и заменила арбитра матча за Суперкубок Украины.

    Вместо гражданина России Жабченко матч будет судить гражданин Украины Труханов (не мэр).

    Подано это было как личная просьба Жабченко из-за давления на него со стороны СМИ и т.д.

    Но есть и другая информация - ФФУ просто испугалась, что Жабченко надают по морде прямо во время матча и этот "украинский Супербол" (бгггг) будет сорван
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    A-68
      A-68, 14.07.2017 14:58
    +1
    Нехай скаче лягушенков на болота московії.!!!
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    orl405
      orl405, 14.07.2017 15:30
    +1
    Треба Баксу и Жабчунку гендерну трансплонтацию зрабити, Шкиряк им за воротник@
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