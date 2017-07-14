Госпогранслужба Украины проверит Жабченко и Вакса

Госпогранслужба Украины готова проверить футбольных арбитров из Крыма Юрия Вакса и Анатолия Жабченко, которые числятся в базе «Миротворца» и заявлены арбитрами Федерации футбола Украины.

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Мы информацию черпаем из двух источников – спецслужбы и собственные проверки. Есть ли информация об этих двух лицах, на данный момент мне неизвестно. Если такая информация придет к нам через наш сервис «стоп лист» или каким-либо иным образом, в форме обращения граждан или по линии правоохранительных органов, естественно, мы примем во внимание и будем на нее реагировать».

Отметим, что активисты неоднократно зафиксировали их неоднократные перелеты через закрытые пункты пропуска государственной границы Украины (рейсом Симферополь – Москва).

