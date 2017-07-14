Госпогранслужба Украины проверит Жабченко и Вакса

Госпогранслужба Украины готова проверить футбольных арбитров из Крыма Юрия Вакса и Анатолия Жабченко, которые числятся в базе «Миротворца» и заявлены арбитрами Федерации футбола Украины.
Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
«Мы информацию черпаем из двух источников – спецслужбы и собственные проверки. Есть ли информация об этих двух лицах, на данный момент мне неизвестно. Если такая информация придет к нам через наш сервис «стоп лист» или каким-либо иным образом, в форме обращения граждан или по линии правоохранительных органов, естественно, мы примем во внимание и будем на нее реагировать».
Отметим, что активисты неоднократно зафиксировали их неоднократные перелеты через закрытые пункты пропуска государственной границы Украины (рейсом Симферополь – Москва).
Напомним, футбольный судья подвергся резкой критике в прессе после того, как стало известно о его назначении на матч на Суперкубок Украины. Его обвиняют в двойном гражданстве (Украина и Россия) и незаконном пересечении государственной границы Украины при посещении оккупированного Крыма.
Отметим, что Анатолий Жабченко будет обслуживать матч за Суперкубок Украины «Шахтер» - «Динамо», который состоится 15 июля в Одессе.
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;л̶а̶ ̶в̶ ̶ш̶т̶а̶н̶ы̶ немного испугалась и заменила арбитра матча за Суперкубок Украины.
Вместо гражданина России Жабченко матч будет судить гражданин Украины Труханов (не мэр).
Подано это было как личная просьба Жабченко из-за давления на него со стороны СМИ и т.д.
Но есть и другая информация - ФФУ просто испугалась, что Жабченко надают по морде прямо во время матча и этот "украинский Супербол" (бгггг) будет сорван
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