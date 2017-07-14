Денис Олейник поддерживает форму с Колосом

Приоритет Олейника - продолжение карьеры в Европе.
Я поддерживаю форму в Киеве индивидуально с тренером. Работа в тренажерном зале в основном идет на укрепление мышц, на быстроту, чтобы подготовить себя к нагрузкам на поле. Нужно быть в любой момент готовым поехать на сборы в хороших кондициях.
Я буду поддерживать форму с «Колосом» из Ковалевки. Хочу поблагодарить главного тренера Руслана Костышина за то, что предоставил возможность тренироваться.
Приоритетом является Европа. Я об этом говорил, и мой менеджер тоже. Работаем в этом направлении. Как получится – покажет время. Но я всегда мыслю позитивно. Верю и с надеждой жду хорошего варианта», – сказал Олейник.
В минувшем сезоне Бундеслиги 29-летний хавбек провел 4 матча и забил 1 гол.
Источник — ТК Футбол
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