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Денис Олейник поддерживает форму с Колосом

Экс-хавбек «Дармштадта» рассказал о планах на будущее

  • 14.07.2017 14:13
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Getty Images. Денис Олейник
© Getty Images. Денис Олейник

Приоритет Олейника - продолжение карьеры в Европе.

Я поддерживаю форму в Киеве индивидуально с тренером. Работа в тренажерном зале в основном идет на укрепление мышц, на быстроту, чтобы подготовить себя к нагрузкам на поле. Нужно быть в любой момент готовым поехать на сборы в хороших кондициях.

Я буду поддерживать форму с «Колосом» из Ковалевки. Хочу поблагодарить главного тренера Руслана Костышина за то, что предоставил возможность тренироваться.

Приоритетом является Европа. Я об этом говорил, и мой менеджер тоже. Работаем в этом направлении. Как получится – покажет время. Но я всегда мыслю позитивно. Верю и с надеждой жду хорошего варианта», – сказал Олейник.

В минувшем сезоне Бундеслиги 29-летний хавбек провел 4 матча и забил 1 гол. 

 

 

Источник — ТК Футбол

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