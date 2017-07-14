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ХОЧОЛАВА: «Приятно, что я первый центральный бек-иностранец за 12 лет»

Но новый футболист «Шахтера» считает себя почти украинцем

  • 14.07.2017 13:58
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ФК Шахтер. Давид Хочолава
© ФК Шахтер. Давид Хочолава
Новичок «Шахтера» Давид Хочолава поделился впечатлениями о пребывании в донецком клубе.
 
– В прошлом сезоне под пятым номером играл Александр Кучер. Что для тебя значит это число? 
– Это мой любимый номер. Когда ко мне подошли и спросили, какой я себе возьму, то сперва поинтересовался у всех защитников. Никто против не был. Для меня честь – выходить на поле в футболке с пятым номером, под которым играл Александр Кучер – настоящая легенда «Шахтера».
 
– Судя по увиденному, ты уже хорошо освоился в коллективе, много шутишь. Может, заменишь в этом амплуа Тайсона?
– Не думаю. Бразильцы приходят, танцуют, поют. Я не такой веселый, как они!
 
– В «Черноморце» у тебя было железное место в основе, здесь же предстоит конкурировать с другими ребятами. Отдаешь себе отчет, что придется усерднее работать?
– Конечно. Даже в «Черноморце», где я был игроком основы, понимал: чтобы прогрессировать, нужно много работать. Останавливаться на достигнутом не собираюсь и постараюсь закрепиться в основном составе и в «Шахтере».
ак что любопытно, в каком состоянии подошли к сезону оба соперника.
 
– Подготовка сильно отличалась от той, что была в «Черноморце»?
– Да. Как я уже говорил, очень отличается темп: все делается намного быстрее и интенсивнее. 
 
– В преддверии поединка за Суперкубок Украины скажи, чем запомнились тебе «Шахтер» и «Динамо», когда ты выходил против них в футболке «Черноморца»?
– Честно говоря, лично мне всегда было тяжелее играть с «Шахтером». Динамовцы действуют иначе, они больше закрываются, а «Шахтер» в основном все делает через пас, за счет индивидуальных качеств футболистов. В любом случае предстоящий матч в Одессе будет интересным.
 
– Впервые за долгое время центральным защитником «Шахтера» будет не украинец. Нет ли в команде разговоров на эту тему и как чувствуешь себя в этой роли?
– Шуток не было. Считаю себя почти украинцем: живу здесь третий год, да и прекрасно говорю по-русски. Но сам факт того, что «Шахтер» 12 лет не подписывал центрального защитника – иностранца, очень приятен.
– В преддверии поединка за Суперкубок Украины скажи, чем запомнились тебе «Шахтер» и «Динамо», когда ты выходил против них в футболке «Черноморца»?
– Честно говоря, лично мне всегда было тяжелее играть с «горняками». Динамовцы действуют иначе, они больше закрываются, а «Шахтер» в основном все делает через пас, за счет индивидуальных качеств футболистов. В любом случае предстоящий матч в Одессе будет интересным. В Германии мы хорошо подготовились, т

Источник — Sport.ua

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