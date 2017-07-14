На матче за Суперкубок ожидается аншлаг

александрия должна проходить. иначе действительно, зачем выходить в ЛЕ.

Какие Португальцы? У Александрии «Астра» (ROU)/»Зиря» (AZE) 17,870

Румыны, видимо, достанутся Александрии.

португальцы Олександрии. ну не знаю...Лишь бы не "Эвертон" и не "Гент"А вот &...

Жеребьёвка ЛЕ уже прошла, а тут всё тишина

Ну и где трансляция????

ПАОК это будет больно, румыны-датчане приемлемо. Дальше сами. Прогнозы бессмысленны.