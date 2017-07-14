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На матче за Суперкубок ожидается аншлаг

На поединок между «Шахтером» и «Динамо» в Одессе осталось чуть более 1700 билетов

  • 14.07.2017 13:56
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stadium.odessa.ua
© stadium.odessa.ua

На матч за Суперкубок Украины между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» осталось чуть более 1700 билетов по состоянию на 14:00 14 июля. По данным сайта, на кототором еще можно купить билеты на эту игру, стоимость оставшихся билетов колеблется от 90 до 800 грн.

Стадион «Черноморец» в Одессе, где пройдет игра, вмещает 34164 зрителей.



Напомним, что матч за Суперкубок состоится 15 июля на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало — в 21:00.

Источник — esport.in.ua

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