На матче за Суперкубок ожидается аншлаг

На матч за Суперкубок Украины между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» осталось чуть более 1700 билетов по состоянию на 14:00 14 июля. По данным сайта, на кототором еще можно купить билеты на эту игру, стоимость оставшихся билетов колеблется от 90 до 800 грн.
Стадион «Черноморец» в Одессе, где пройдет игра, вмещает 34164 зрителей.
Напомним, что матч за Суперкубок состоится 15 июля на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало — в 21:00.
Источник — esport.in.ua
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