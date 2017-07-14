Мутко гарантировал Украине отсутствие проблем в случае выхода на ЧМ

Сборная Украины по футболу не будет испытывать каких-либо проблем в России в случае попадания в финальную стадию чемпионата мира 2018 года. Об этом заявил председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко в кулуарах Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС), которая проходит в Казани.

«Им туда еще отобраться надо. Мы же желаем им удачи, у них непростая подгруппа. Мы всех ждем в гости. Могу сказать, если сборная Украины отберется, в России у них не будет ни одной проблемы», - сказал Мутко.

Сборная Украины после шести матчей с 11 очками занимает четвертое место в отборочной группе I. У Исландии и Хорватии по 13 очков, у сборной Турции также 11 очков.