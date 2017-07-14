Иван ПЕТРЯК: «Нужно попасть в основной состав, а там посмотрим»

Полузащитник «Шахтера» Иван Петряк перед началом открытой тренировки рассказал, как его приняли в. донецком клубе.

– Какие эмоции испытываешь?

– Только положительные. У меня нет большого опыта, ведь «Шахтер» лишь вторая моя команда. В целом приятно удивлен и очень доволен, что перешел в донецкий клуб.

– Чем именно удивлен?

– Каждой мелочью. Меня прекрасно встретили, ребята поддерживают и в играх, и на тренировках. Честно говоря, не ожидал такого отношения к новичку. Я довольно быстро освоился и доволен новым этапом в моей карьере.

– Тем не менее ты переходил в «Шахтер» в статусе игрока сборной Украины…

– Да, но в каждой команде по-разному, бывают какие-то разногласия. Пока же такого не было, присутствует один лишь позитив. Не думал, что так будет поддерживать персонал: доктора, массажисты, реабилитологи. Меня постоянно спрашивают, как я себя чувствую. Очень приятно такое отношение.

– Лига чемпионов – новый вызов в твоей карьере? – Конечно. Это совершенно новый уровень. Безусловно, новый вызов, но, чтобы играть в таком турнире, необходимо демонстрировать свои лучшие качества в каждой новой игре и по полной выкладываться на тренировках. – Тяжело, когда в команде столько бразильцев? – Ничего страшного в этом нет. Они такие же люди, как и мы. Думаю, с ними можно конкурировать. Я нормально к этому отношусь.

– Какие цели ставишь перед собой на этот сезон и в целом чего хочешь достичь? – «Шахтер» – команда с максимальными задачами. Поэтому и футболисты, которые здесь играют, должны ставить перед собой самые высокие цели. Свою состоятельность нужно доказывать на каждой тренировке. Может, даже не наставникам, а самому себе. Необходимо цепляться за шанс и для начала попасть в основной состав, а там посмотрим.

– Лига чемпионов – новый вызов в твоей карьере?

– Конечно. Это совершенно другой уровень. Безусловно, новый вызов, но, чтобы играть в таком турнире, необходимо демонстрировать свои лучшие качества в каждом матче и по полной выкладываться на тренировках.