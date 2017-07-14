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Иван ПЕТРЯК: «Нужно попасть в основной состав, а там посмотрим»

Новичок донецкого «Шахтера» рассказал о целях на сезон

  • 14.07.2017 13:42
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ФК Шахтер. Иван Петряк
© ФК Шахтер. Иван Петряк
Полузащитник «Шахтера» Иван Петряк перед началом открытой тренировки рассказал, как его приняли в. донецком клубе.
 
– Какие эмоции испытываешь?
– Только положительные. У меня нет большого опыта, ведь «Шахтер» лишь вторая моя команда. В целом приятно удивлен и очень доволен, что перешел в донецкий клуб.
 
– Чем именно удивлен?
– Каждой мелочью. Меня прекрасно встретили, ребята поддерживают и в играх, и на тренировках. Честно говоря, не ожидал такого отношения к новичку. Я довольно быстро освоился и доволен новым этапом в моей карьере.
 
– Тем не менее ты переходил в «Шахтер» в статусе игрока сборной Украины…
– Да, но в каждой команде по-разному, бывают какие-то разногласия. Пока же такого не было, присутствует один лишь позитив. Не думал, что так будет поддерживать персонал: доктора, массажисты, реабилитологи. Меня постоянно спрашивают, как я себя чувствую. Очень приятно такое отношение.
 
– Лига чемпионов – новый вызов в твоей карьере?
– Конечно. Это совершенно новый уровень. Безусловно, новый вызов, но, чтобы играть в таком турнире, необходимо демонстрировать свои лучшие качества в каждой новой игре и по полной выкладываться на тренировках.
 
– Тяжело, когда в команде столько бразильцев?
– Ничего страшного в этом нет. Они такие же люди, как и мы. Думаю, с ними можно конкурировать. Я нормально к этому отношусь.
 
– Какие цели ставишь перед собой на этот сезон и в целом чего хочешь достичь?
– «Шахтер» – команда с максимальными задачами. Поэтому и футболисты, которые здесь играют, должны ставить перед собой самые высокие цели. Свою состоятельность нужно доказывать на каждой тренировке. Может, даже не наставникам, а самому себе. Необходимо цепляться за шанс и для начала попасть в основной состав, а там посмотрим.
 
– Лига чемпионов – новый вызов в твоей карьере?
– Конечно. Это совершенно другой уровень. Безусловно, новый вызов, но, чтобы играть в таком турнире, необходимо демонстрировать свои лучшие качества в каждом матче и по полной выкладываться на тренировках.

Источник — Sport.ua

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