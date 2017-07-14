Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Паулу ФОНСЕКА: «Хочолава – исполнитель с большим потенциалом»

Главный тренер донецкого «Шахтера» рассказал о готовности команды к новому сезону и Суперкубку

  • 14.07.2017 13:25
  • 482 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер. Паулу Фонсека
© ФК Шахтер. Паулу Фонсека
Наставник «Шахтера» Паулу Фонсека на открытой тренировке ответил на вопросы журналистов.
 
– Паулу, вы еще не выигрывали Суперкубок Украины. Какие ожидания от предстоящего матча?
– Правда, в прошлом году в Одессе мы уступили в серии пенальти. Это еще одно соревнование, где хочется одержать победу. Все понимают, что нам предстоит встретиться с очень сильным соперником. У «Динамо» новый тренер и новые идеи – полагаю, в связи с этим футболисты очень мотивированы. В прошлом году «Шахтер» взял верх в чемпионате и Кубке Украины, так что киевляне наверняка захотят реванш. Думаю, игра будет сбалансированной. Любой может добиться победы. А мы отдаем себе отчет в том, что «горняки» должны показать футбол самого высокого класса, чтобы в субботу завоевать трофей.
 
– С Александром Хацкевичем вы еще не встречались. В чем сильные стороны этого тренера? Смотрели матчи его команд?
– Я видел товарищеские поединки «Динамо» на сборах. В них уже были идеи нового наставника. Отметил разницу с игрой Сергея Реброва, но ни в коем случае не говорю, что из этого лучше, а что хуже. Идеи действительно немного изменились. Глубоко работу Хацкевича я не знаю и много сказать не могу. Но если в «Динамо» его выбрали, то он сильный тренер с хорошими качествами. Сказать больше о его работе я смогу уже через несколько туров.
 
– Из покинувших «горняков» в межсезонье футболистов стабильно основным можно было назвать только Кучера. Вы уже определились, кто выйдет в паре с Ракицким?
– В «Шахтере» есть очень большой баланс. У нас много игроков, которые могут занять данную позицию. Кривцов и Ордец показывали себя достойно. К нам перешел Хочолава – исполнитель с большим потенциалом. Сейчас он старается максимально изучить нашу игру, и думаю, что в недалеком будущем он также будет отличной альтернативой.
 
– В прошлом году Петряк отправился в аренду в «Зарю», а сейчас вы оставили его. Иван прибавил за сезон или изменилась ситуация в команде в целом?
– Когда я приехал, Петряк еще тренировался с нами. Так что я прекрасно знаю этого игрока. Вопрос состоял в том, что с существующей конкуренцией Ивану было бы сложно играть постоянно. Потому мы отдали его в аренду «Заре». За этот год он прибавил, вне всяких сомнений, стал лучше. Сейчас он с нами. Сегодня Петряк более подготовленный, и, если мы посчитаем нужным поставить его в состав, он будет играть.
 
– После ухода в аренду Борячука осталось два одноплановых нападающих. Не станет ли это проблемой? Например, у «Динамо» к сезону готовятся пять форвардов.
– У Борячука было мало возможностей играть в нашей команде. Я посчитал, что Андрей в таком возрасте, когда ему нужно показывать себя на поле. Для него это просто фундаментально. Говоря о нападающих, не стоит также забывать о Дентиньо – он тренировался и не раз выступал на этой позиции. Это может быть хорошим решением в будущем.
 
– Все ли в строю накануне Суперкубка?
– Да, травмированных нет. Все готовы и мотивированы. Мне сложно выбирать между ребятами, кто выйдет в стартовом составе. Однако важно, что все готовы и можно рассчитывать на любого из них.
 
– Вчера «Динамо» также провело открытую тренировку: футболисты особо тщательно отрабатывали пенальти с намеком на то, что это может пригодиться в противостоянии за Суперкубок. В свое время Мирча Луческу говорил, что 11-метровые не нужно тренировать, потому что это вопрос не техники, а психологии. Каково ваше мнение?
– Если исход поединка может решаться в серии пенальти, считаю, их нужно оттачивать. Даже для того, чтобы добавить некоторой уверенности тем, кто их исполняет, а также вратарям. Думаю, нельзя разделять психологическое и техническое. Я очень уважаю труд. Если что-то будет отрабатываться, то затем лучше получится. Раз пенальти случается, мы должны тренировать его, как аут, угловой или штрафной. Но также я соглашусь, что психологический аспект имеет огромное значение. Есть факторы, влияющие в конкретный момент: давление на стадионе, необходимость пробить… И отработать это, конечно, совершенно невозможно.
 
– Но вы готовы к такому развитию событий?
– Я – нет, потому что пробивать не буду. А игроки – да, готовы.
 
– Есть ли позиции, которые вы хотели бы усилить? До закрытия трансферного окна планируются трансферы?
– Сейчас я думаю только о ребятах, находящихся на поле, и о следующем матче.
 
– «Шахтер» является базовым клубом сборной. Как вы оцените ее шансы квалифицироваться на чемпионат мира?
– Думаю, по этому поводу все очень явно. Интересует только победа. Все мы должны продолжать верить и болеть за клуб, потому что Шевченко проводит отличную работу. Все в руках игроков. Нам же нужно поддержать сборную и вести ее только к победам. Каждый украинец обязан гордиться тем, что сейчас показывает национальная сборная, а в следующем домашнем матче прийти на стадион, порадовать и поддержать футболистов.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.