Паулу ФОНСЕКА: «Хочолава – исполнитель с большим потенциалом»

Наставник «Шахтера» Паулу Фонсека на открытой тренировке ответил на вопросы журналистов.

– Паулу, вы еще не выигрывали Суперкубок Украины. Какие ожидания от предстоящего матча?

– Правда, в прошлом году в Одессе мы уступили в серии пенальти. Это еще одно соревнование, где хочется одержать победу. Все понимают, что нам предстоит встретиться с очень сильным соперником. У «Динамо» новый тренер и новые идеи – полагаю, в связи с этим футболисты очень мотивированы. В прошлом году «Шахтер» взял верх в чемпионате и Кубке Украины, так что киевляне наверняка захотят реванш. Думаю, игра будет сбалансированной. Любой может добиться победы. А мы отдаем себе отчет в том, что «горняки» должны показать футбол самого высокого класса, чтобы в субботу завоевать трофей.

– С Александром Хацкевичем вы еще не встречались. В чем сильные стороны этого тренера? Смотрели матчи его команд?

– Я видел товарищеские поединки «Динамо» на сборах. В них уже были идеи нового наставника. Отметил разницу с игрой Сергея Реброва, но ни в коем случае не говорю, что из этого лучше, а что хуже. Идеи действительно немного изменились. Глубоко работу Хацкевича я не знаю и много сказать не могу. Но если в «Динамо» его выбрали, то он сильный тренер с хорошими качествами. Сказать больше о его работе я смогу уже через несколько туров.

– Из покинувших «горняков» в межсезонье футболистов стабильно основным можно было назвать только Кучера. Вы уже определились, кто выйдет в паре с Ракицким?

– В «Шахтере» есть очень большой баланс. У нас много игроков, которые могут занять данную позицию. Кривцов и Ордец показывали себя достойно. К нам перешел Хочолава – исполнитель с большим потенциалом. Сейчас он старается максимально изучить нашу игру, и думаю, что в недалеком будущем он также будет отличной альтернативой.

– В прошлом году Петряк отправился в аренду в «Зарю», а сейчас вы оставили его. Иван прибавил за сезон или изменилась ситуация в команде в целом?

– Когда я приехал, Петряк еще тренировался с нами. Так что я прекрасно знаю этого игрока. Вопрос состоял в том, что с существующей конкуренцией Ивану было бы сложно играть постоянно. Потому мы отдали его в аренду «Заре». За этот год он прибавил, вне всяких сомнений, стал лучше. Сейчас он с нами. Сегодня Петряк более подготовленный, и, если мы посчитаем нужным поставить его в состав, он будет играть.

– После ухода в аренду Борячука осталось два одноплановых нападающих. Не станет ли это проблемой? Например, у «Динамо» к сезону готовятся пять форвардов. – У Борячука было мало возможностей играть в нашей команде. Я посчитал, что Андрей в таком возрасте, когда ему нужно показывать себя на поле. Для него это просто фундаментально. Говоря о нападающих, не стоит также забывать о Дентиньо – он тренировался и не раз выступал на этой позиции. Это может быть хорошим решением в будущем.

– Все ли в строю накануне Суперкубка?

– Да, травмированных нет. Все готовы и мотивированы. Мне сложно выбирать между ребятами, кто выйдет в стартовом составе. Однако важно, что все готовы и можно рассчитывать на любого из них.

– Вчера «Динамо» также провело открытую тренировку: футболисты особо тщательно отрабатывали пенальти с намеком на то, что это может пригодиться в противостоянии за Суперкубок. В свое время Мирча Луческу говорил, что 11-метровые не нужно тренировать, потому что это вопрос не техники, а психологии. Каково ваше мнение?

– Если исход поединка может решаться в серии пенальти, считаю, их нужно оттачивать. Даже для того, чтобы добавить некоторой уверенности тем, кто их исполняет, а также вратарям. Думаю, нельзя разделять психологическое и техническое. Я очень уважаю труд. Если что-то будет отрабатываться, то затем лучше получится. Раз пенальти случается, мы должны тренировать его, как аут, угловой или штрафной. Но также я соглашусь, что психологический аспект имеет огромное значение. Есть факторы, влияющие в конкретный момент: давление на стадионе, необходимость пробить… И отработать это, конечно, совершенно невозможно.

– Но вы готовы к такому развитию событий?

– Я – нет, потому что пробивать не буду. А игроки – да, готовы.

– Есть ли позиции, которые вы хотели бы усилить? До закрытия трансферного окна планируются трансферы?

– Сейчас я думаю только о ребятах, находящихся на поле, и о следующем матче.

– «Шахтер» является базовым клубом сборной. Как вы оцените ее шансы квалифицироваться на чемпионат мира?

– Думаю, по этому поводу все очень явно. Интересует только победа. Все мы должны продолжать верить и болеть за клуб, потому что Шевченко проводит отличную работу. Все в руках игроков. Нам же нужно поддержать сборную и вести ее только к победам. Каждый украинец обязан гордиться тем, что сейчас показывает национальная сборная, а в следующем домашнем матче прийти на стадион, порадовать и поддержать футболистов.