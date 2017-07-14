В квалификации Лиги чемпионов Динамо сыграет с Янг Бойз

В Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда.
Пары выглядят следующим образом:
Путь чемпионов
«Славия» Прага – БАТЭ/Алашкерт
«Спартак» Юрмала/»Астана» - «Мариехам»/»Легия»
«Зриньски»/»Марибор» - «Хабнарфьордюр»/»Викингур»
«Жилина»/»Копенгаген» - «Мальме»/»Вардар»
«Линфилд»/»Селтик» - «Дандолк»/»Русенборг»
«Хапоэль» Беэр-Шева/«Гонвед» - «Жальгирис»/«Лудогорец»
«Виторул» - АПОЕЛ/«Дюделанж»
«Хибернианс»/«Зальцбург» - «Риека»/ТНС
«Карабах»/«Сартмедия» - «Шериф»/«Кукеси»
«Партизан»/«Будучность» - «Олимпиакос»
Путь не чемпионов
«Стяуа» - «Виктория» Плзень
«Ницца» - «Аякс»
«Динамо» - «Янг Бойз»
АЕК – ЦСКА Москва
«Брюгге» - «Истанбул»
Матчи пройдут 25/26 июля и 1/2 августа на полях команд, указанных первыми.
Источник — Sport.ua
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Докажим кротопомойке что Янг Бойз это дворовая команда а не те, кто выбивают лучших внаконтактие и одноглазниках. А месть удел слабых, тем более за кротопомойку мстить никто не собирается!
Надо отомстить за младшеньких
Докажим кротопомойке что Янг Бойз это дворовая команда а не те, кто выбивают лучших внаконтактие и одноглазниках. А месть удел слабых, тем более за кротопомойку мстить никто не собирается!
Главное не забросать шапками как Копанка
Надо отомстить за младшеньких
Докажим кротопомойке что Янг Бойз это дворовая команда а не те, кто выбивают лучших внаконтактие и одноглазниках. А месть удел слабых, тем более за кротопомойку мстить никто не собирается!
Не говори ГОП..., еще не прошли, а уже говно накидываешь на вентилятор. Я представляю как тебе пукан рванет, если Динамо пройдет.
Желаю успеха для Динамо, на евроарене мы союзники!
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