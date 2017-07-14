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В квалификации Лиги чемпионов Динамо сыграет с Янг Бойз

Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

  • 14.07.2017 13:24
  • 6033 просмотров
  • 18 комментария
Метки
Getty Images. Янг Бойз
© Getty Images. Янг Бойз

В Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда.

Пары выглядят следующим образом:

Путь чемпионов
«Славия» Прага – БАТЭ/Алашкерт
«Спартак» Юрмала/»Астана» - «Мариехам»/»Легия»
«Зриньски»/»Марибор» - «Хабнарфьордюр»/»Викингур»
«Жилина»/»Копенгаген» - «Мальме»/»Вардар»
«Линфилд»/»Селтик» - «Дандолк»/»Русенборг»

«Хапоэль» Беэр-Шева/«Гонвед» - «Жальгирис»/«Лудогорец»
«Виторул» - АПОЕЛ/«Дюделанж»
«Хибернианс»/«Зальцбург» - «Риека»/ТНС
«Карабах»/«Сартмедия» - «Шериф»/«Кукеси»
«Партизан»/«Будучность» - «Олимпиакос»

Путь не чемпионов

«Стяуа» - «Виктория» Плзень
«Ницца» - «Аякс»
«Динамо» - «Янг Бойз»
АЕК – ЦСКА Москва
«Брюгге» - «Истанбул»

Матчи пройдут 25/26 июля и 1/2 августа на полях команд, указанных первыми.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Олександр Бондаренко
    online
      Олександр Бондаренко, 14.07.2017 13:25
    +21
    Норм,можно играть и проходить)))удачи фк Динамо Киев)))
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    jekavayp
      jekavayp, 14.07.2017 13:26
    +13
    Надо отомстить за младшеньких
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    Yury Timoshenko
      Yury Timoshenko, 14.07.2017 13:26
    +13
    Удачи Киеву!
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    Embalmer
    online
      Embalmer, 14.07.2017 13:27
    +12
    Отомстим за Шахтёр!
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    Sirrko
    online
      Sirrko, 14.07.2017 13:27
    +15
    Ух ты, наверное самый нормальный противник попался. Уверен, надо проходить молодых пацанов.
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    lisbvv
      lisbvv, 14.07.2017 13:28
    +25
    Шахтер доказал что с этой командой можно бороться и играть на равных
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    deN_92
      deN_92, 14.07.2017 13:28
    +4
    в принципі було інтуїтивно прогнозовано, що вони випадуть...
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    Evil
      Evil, 14.07.2017 13:28
    -32
    jekavayp, 14.07.2017 13:26
    Надо отомстить за младшеньких

    Докажим кротопомойке что Янг Бойз это дворовая команда а не те, кто выбивают лучших внаконтактие и одноглазниках. А месть удел слабых, тем более за кротопомойку мстить никто не собирается!
    Ссылка
    jekavayp
      jekavayp, 14.07.2017 13:31
    +3
    Evil, 14.07.2017 13:28
    jekavayp, 14.07.2017 13:26
    Надо отомстить за младшеньких

    Докажим кротопомойке что Янг Бойз это дворовая команда а не те, кто выбивают лучших внаконтактие и одноглазниках. А месть удел слабых, тем более за кротопомойку мстить никто не собирается!

    Главное не забросать шапками как Копанка
    Ссылка
    zhevaua
    online
      zhevaua, 14.07.2017 13:33
    +9
    Evil, 14.07.2017 13:28
    jekavayp, 14.07.2017 13:26
    Надо отомстить за младшеньких

    Докажим кротопомойке что Янг Бойз это дворовая команда а не те, кто выбивают лучших внаконтактие и одноглазниках. А месть удел слабых, тем более за кротопомойку мстить никто не собирается!

    Не говори ГОП..., еще не прошли, а уже говно накидываешь на вентилятор. Я представляю как тебе пукан рванет, если Динамо пройдет.
    Желаю успеха для Динамо, на евроарене мы союзники!
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    udman11
    udman11, 14.07.2017 13:41
    +15
    Удачи Динамо! Должны учитывать горький опыт Шахтера и раньше времени не расслабляется, а так конечно обязаны проходить.
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    babovoz
      babovoz, 14.07.2017 13:42
    +6
    Сложный соперник, кто бы что не говорил
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    Sasha112006
      Sasha112006, 14.07.2017 13:50
    +8
    Ница Аякс ниче так пара. А ДК конечно повезло,хотя в прошлем сезоне я так думал и о ШД Но проходить надо!
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    movkli
    online
      movkli, 14.07.2017 13:55
    +6
    Янг Бойз по сравнению с прошлым годом стал слабее, так что Динамо удачи в прохождении в 4-й круг
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    pulse240
    pulse240, 14.07.2017 13:57
    +2
    После Шахтёра, на Янг Бойз уж никак не посмотришь с высока. Поэтому какой-то большой уверенности нет. Впрочем, нынешнее ДК может пролететь кому угодно.
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    A-68
      A-68, 14.07.2017 13:58
    +6
    З цими молодими хлопцями буде нелегко.!!!!Динамо К повинні пройти далі в ЛЧ. !!!!
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    pavelod
    online
      pavelod, 14.07.2017 14:06
    0
    Те не робейте-если шо лужный всем попы на динамовский... шпиль насадит.. Пройдут все будет ок
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    Am-Shegar
    online
      Am-Shegar, 14.07.2017 14:17
    0
    Соперник вполне проходимый, и Динамо просто обязано отомстить за Шахтёр и, желательно, с разгромом.
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