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Сергей ПАЛКИН: «Фред вернется в начале августа»

Генеральный директор «Шахтёра» считает, что в новом сезоне может быть много сюрпризов

  • 14.07.2017 13:05
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  • 1 комментария
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ФК Шахтер. Сергей Палкин
© ФК Шахтер. Сергей Палкин
Сергей Палкин рассказал о задачах «Шахтера» на новый сезон, проблемах с трансляцией матчей некоторых клубов Премьер-лиги, а также про возможность новых трансферов.
 
 Какие задачи в Лиге Чемпионов в этом году? 
– У нас последнее десятилетие задачи практически не меняются: выигрывать чемпионат, Кубок, Суперкубок. Естественно, одна из главных задач - участвовать каждый сезон, как минимум, в групповом этапе Лиги чемпионов - это даже не обсуждается. Tсли мы выходим из группы - это очень большой плюс. Чем дальше мы проходим - тем лучше.
 
 Три клуба сегодня остаются без транслятора. Как будете выходить из этой ситуации, чтобы ваши болельщики увидели выездные матчи «Шахтера»с этими командами?
– По крайней мере. мы будем стараться, чтобы болельщики увидели игру. Как мы договоримся, - это уже другой вопрос. Я уже говорил, что ситуация достаточно сложная в стране. У нас проблема в том, что трансляторы уже отказываются показывать игры этих клубов. потому что, с одной стороны - не интересно, а с другой - некоторые клубы играют на таких стадионах, что невозможно даже сделать нормальную картинку. Там много вопросов, и чем эта ситуация закончится - никому не известно. По крайней мере, нам нужно пытаться сделать все, чтобы болельщики увидели все игры. Я считаю, по большому счету, это задача не только трансляторов, но и клубов Премьер-лиги. Если мы начнем идти к тому, что некоторые матчи не будут показаны, то это будет означать, что мы возвращаемся в 90-е. 
 
 Не говорит ли это о том, что формат Премьер-лиги не очень удачный? Мы ожидали все формат. от которого будут выигрывать клубы, а у нас получается так, что мы больше теряем, чем получаем.
–Здесь комплексный вопрос, потому что у каждого: и у Премьер-лиги, и у трансляторов, и у клубов - у всех свои проблемы. Естественно, те планы, которые мы строим - они не всегда получаются. На сегодняшний день, мы сделали только 10 процентов от того, что планировали в этом вопросе. У нас долгий путь, поэтому работы очень много. Я никого не хочу винить, что кто-то что-то не сделал, но предстоит сделать еще очень много.
 
 Сейчас многие специалисты считают «Шахтер» безоговорочным фаворитом чемпионата, отдают ему чемпионство еще до начала сезона. Как считаете, сможет ли кто-то составить конкуренцию донецкому клубу?
– Понимаете, футбол - такая вещь, что конкуренцию в любой момент может кто-угодно составить. У каждого свои подготовительные процессы, у каждого свои усиления, поэтому сюрпризов может быть много. За это футбол мы и любим, потому что не знаем, что будет завтра. Если бы было все просто, то было бы не интересно.
 
 Нуждается ли команда в усилении, можно ли ждать трансферов?
– На данный момент - нет. Если к концу трансферного окна возникнут какие-то вопросы, то тогда будем думать, а на данный момент - нет.
 
 Где продолжит карьеру Александр Караваев?
– Пока не известно еще. Мы работаем над этим.
 
 Проясните ситуацию по Фреду. Когда мы его увидим на официальных соревнованиях?
– Он будет играть уже с начала августа.

 Где продолжит карьеру Александр Караваев?
– Пока не известно еще. Мы работаем над этим.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Evil
      Evil, 14.07.2017 13:18
    -9
    Фред вернется, но вначале выссыт весь допинг
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