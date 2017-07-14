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Известны возможные соперники Олимпика и Александрии в Лиге Европы

Украинские клубы не будут сеяными во время жеребьевки

  • 14.07.2017 13:01
  • 3530 просмотров
  • 1 комментария
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uefa.com
© uefa.com

Донецкий «Олимпик» при жеребьевке попал во вторую корзину. Возможные соперники команды Романа Санжара – «Шэмрок Роверс» (Ирландия)/«Млада Болеслав» (Чехия), ПАОК (Греция), «Аустрия» (Австрия), «Ференцварош» (Венгрия)/«Мидтьюланд» (Дания), «Атлетик» (Испания).

«Александрия» во время жеребьевки будет находиться в четвертой корзине. Возможные соперники команды Владимира Шарана – «Гент» (Бельгия), «Спарта» (Чехия), «Астра» (Румыния)/ «Зиря» (Азербайджан), «Маритиму» (Португалия), «Апполон» (Кипр)/ «Заря» Бельцы (Молдова).

Жеребьевка Лиги Европы состоится сегодня, 14 июля, в Ньоне. Начало жеребьевки в 14.00. Следите за жеребьевкой онлайн на нашем сайте.

Напомним, что третий участник от Украины в Лиге Европы - луганская «Заря» напрямую попала в групповой турнир.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    lg
    online
      lg, 14.07.2017 13:34
    0
    эхх.. Милана не будет(
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