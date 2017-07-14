Шахтер представил новичков

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Ультрас Динамо бойкотують паспортний контроль на Суперкубку 12:52 — Elblanko Ха ха.. Ублюдкі. Так їм і треба. Бояться шо їх спіймають. Бо ультрас і є злочинці.

Верес отправится в Мариуполь на автобусе 12:51 — Ммм Ммм В Мариуполе аэропорт не работает. Но можно было лететь в Запорожье а оттуда уже автобусом.

Сегодня жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы 12:50 — александр ковтун а какая разница кто кому попадет?))) у нас нет футбола у нас футболам занимаються не те люди и не... 12:48 — TimurKhAI Группа 2Сеяные1 "Шэмрок Роверс" (IRL)/"Млада-Болеслав" (CZE) 10,1352 ПАОК (GR... 12:44 — aleksandr-66 Возможные соперники Олимпика в группе 2:1 Shamrock Rovers (IRL) or Mladá Boleslav (CZE) ...