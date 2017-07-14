Шахтер представил новичков

На тренировочной базе «горняков» в Святошино состоялась презентация новичков команды Давида Хочолавы и Ивана Петряка.
Перед началом утренней сессии именные футболки с номерами игрокам вручили генеральный директор клуба Сергей Палкин и главный тренер дончан Паулу Фонсека. В «Шахтере» Давид Хочолава будет выступать под 5-м номером, а Иван Петряк – под 34-м.
Источник — Sport.ua
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