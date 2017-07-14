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Шахтер представил новичков

Давид Хочолава и Иван Петряк получили клубные футболки

  • 14.07.2017 12:46
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Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

На тренировочной базе «горняков» в Святошино состоялась презентация новичков команды Давида Хочолавы и Ивана Петряка. 

Перед началом утренней сессии именные футболки с номерами игрокам вручили генеральный директор клуба Сергей Палкин и главный тренер дончан Паулу Фонсека. В «Шахтере» Давид Хочолава будет выступать под 5-м номером, а Иван Петряк – под 34-м.

Источник — Sport.ua

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