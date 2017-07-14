Что день грядущий нам готовит?

Давайте сразу условимся: Суперкубок – это отдельная тема. Он стоит особняком и является всего лишь прелюдией. И как бы этот матч ни завершился, и чем бы ни запомнился, никаких выводов по отношению к стартующему на следующий день после него ЧУ, а тем паче к международному сезону мы делать не станем. Будем рассматривать его, как вещь в себе.

Стартовавший ранее розыгрыш Кубка – это турнир, где зачастую торжествует стечение обстоятельств. Ну, а выступление наших команд в еврокубках во многом и напрямую зависит от уровня и состояния чемпионата страны – главного соревнования сезона, сквозь призму которого мы поневоле рассматриваем все остальные.

Итак, он примет старт в воскресенье. В нем вновь, второй год кряду, будут участвовать 12 команд. Они сыграют между собой в два круга, после чего еще два проведут, уже разделившись на верхнюю и нижнюю шестерки.

Особенность нового сезона – финальные матчи плей-офф за место под солнцем УПЛ между двумя предпоследними ее командами – с одной стороны, и вторым и третьим призерами Первой лиги – с другой. Теоретически, это должно добавить интересу к турниру нижней шестерки. Ведь по его итогам место в «вышке» сохранят лишь трое из шести.

Верхняя шестерка в личных встречах определит чемпиона, призеров и представителей Украины в квалификации Лиги Европы. Сам по себе сюжет заманчив, но мы имеем за спиной скомканный первый блин прошлого сезона, когда по-настоящему захватывающей борьбы, увы, не получилось.

Предлагаю пробежаться по участникам чемпионата и попробовать прикинуть, чего мы можем от них ожидать? И, как следствие, можно ли надеяться на то, что этот ЧУ будет интереснее предыдущего. Естественно, это всего лишь предположения, основанные на личном восприятии автора имеющейся в его распоряжении информации.

«Шахтер». Нет сомнений в том, что команда Фонсеки способна защитить свой чемпионский титул. Разумеется, этот «Шахтер» слабее классической команды Луческу, но соперники деградировали куда более стремительными темпами. Ну, а позиция в зоне Лиги чемпионов не обсуждается. Никто не гарантирует «горнякам» чемпионство, но главными фаворитами они будут не только формально. Преимущество Фонсеки перед конкурентом в том, что у него за плечами год работы с командой, которая ко всему ни в серьезных приобретениях, ни в тактических революциях, ни в психологической встряске явно не нуждалась. Стоит отметить, однако, что настоящей конкуренции он пока не испытал.

«Динамо». Сама по себе смена тренера в амбициозном клубе, как правило, даром не проходит. О степени соответствия Хацкевича этим амбициям говорить бесконечно рано: история знает случаи взлетов футбольных коучей «без роду и племени». Подождем хотя бы до конца первого круга. Но настораживает тот факт, что за десятилетие тренерской карьеры похвастаться наставнику одного из лучших клубов Украины как бы и нечем. Посему сам этот выбор удивил. А первые шаги Хацкевича болельщиками встречены с одобрением. Кадровые решения выглядят логичными и направлены на укрепление состава. А фамилии Мбокани, Мораеса и Кравца должны ласкать фанатский слух. Надежда на то, что это «Динамо» составит достойную конкуренцию чемпиону, есть. Но пока еще не уверенность в этом. Назовем это первой интригой стартующего сезона. Ну, а зона ЛЧ от киевлян, понятное дело, никуда не денется.

«Заря». Команда Вернидуба, в очередной раз, лишилась ряда ведущих игроков. Пробоины эти в спешном порядке были заделаны, но о качестве материала можно будет судить еще не скоро. Умение тренера луганчан с честью выходить из подобных ситуаций стало притчей во языцех. Однако мы помним, с каким отчетливым трудом шла команда к своим первым медалям в минувшем сезоне. Поэтому я бы отказал ей в способности бороться за место выше третьего, а «бронзовым» фаворитом назвал бы скорее формально, а еще потому, что у потенциальных конкурентов дела идут похуже. При всех моих симпатиях к этой замечательной команде.

«Олимпик». Кадровые потери команды Санжара достаточно велики. Насколько адекватно они будут восполнены – вопрос. К тому же, ей еще дебютировать в квалифайне Лиги Европы, пусть даже, допустим, она там надолго не задержится. Что-то подсказывает, что пик ее восхождения на Олимп был пройден в прошлом сезоне. Не удивил бы спад в новом чемпионате и откат в нижнюю шестерку. А там – как карта ляжет…

«Александрия». Команда Шарана, худо-бедно, является современным образцом стабильности середняка УПЛ. Не хватая с неба звезд, тем не менее, уверенно держится на плаву. Лично меня впечатлил список спарринг-партнеров «Александрии» этим летом: видно, что клуб серьезно готовится к своему второму евросезону и не хочет, чтобы он завершился так же стремительно, как первый. Ключевых игроков вроде бы не теряли. Могут провалить отдельные отрезки чемпионата, но в главной шестерке быть должны и всенепременно вновь бороться за Европу.

«Черноморец». Одесситам во многом повезло попасть в число шести ведущих в прошлый раз. Там они в грязь лицом не ударили, но финишировали таки-замыкающими. Вместе с тем, нынче команду покинула большая часть ее основного состава. Бабич, конечно, доказал, что может создавать боеспособный коллектив из того, что имеется в его распоряжении. Но ностальгическим звучанием фамилий типа Бобко и Зубейко обольщаться я бы не стал. Они были хороши в «григорианскую» эпоху «Черноморца», а сегодня за себя говорит уже сам факт их возвращения. Ведь вернулись они на корабль, плавно идущий ко дну, если верить некоторым неофициальным источникам. И если это окажется правдой, то команда может нырнуть не только в нижнюю шестерку, но и глубже. Как одессит, страстно желаю глубоко в этом заблуждаться.

«Ворскла». Некоторые приобретения полтавчан свидетельствуют о том, что они не утратили здорового турнирного аппетита. А командного опыта «Ворскле» явно не занимать. В прошлом году создалось впечатление, что в Первую шестерку она не особенно рвалась, хотя периодически демонстрировала вполне приличный для наших реалий футбол, причем в поединках с лидерами. При условии, что стабилизируется финансовая ситуация в клубе, команда Сачко вполне способна бороться за зону Лиги Европы. А вообще, пожалуй, это для меня загадка номер два.

«Сталь». А здесь у нас печалька. Похоже, обстоятельства складываются так, что еще до старта мы рискуем получить записного аутсайдера турнира. Не знаю, как у Вас, а меня почему-то не покидало ощущение какой-то искусственности этого члена УПЛ. При всех этих мансах с Кучуком, приехавшим слишком поздно, а уехавшим слишком рано. Что это было, вообще? И теперь нам рассказывают о том, что команда, из которой энергично разбегаются игроки, хвала всевышнему, таки-обещает доиграть сезон! Боюсь, это будет вариант «Волыни». И тогда одна из главных интриг чемпионата будет зарублена на корню. Написал и тут же прочел новость о разгроме чемпиона Ирана. Как там было у Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены»?

«Звезда». Знаю о ней не так много, как хотелось бы. Но то, что знаю, обещает ей нижнюю шестерку, а в ней – борьбу за выживание. Для большего у команды, навскидку, нет ни опыта, ни состава, ни возможностей.

«Карпаты». Они верны себе и являются главными ньюсмейкерами межсезонья. К счастью, на сей раз, это кадровые новости. Львовяне потешили народ тем, что, не мудрствуя кудряво, заявили целый «латинский легион». Очевидно, что это почерк нового исполнительного директора клуба аргентинца Друди. Не знаю наверняка, что у него не срослось со «Звездой» в качестве тренера, но чисто интуитивно он отчего-то ассоциируется у меня с Остапом Бендером. В любом случае, столь резкое изменение курса чревато авантюрой. Особенно для клуба, чьи болельщики всегда гордились его «национализмом» и нещадно критиковали того же Маркевича за «латинизацию» «Металлиста». Лично мне очень нравилась та харьковская команда, и я был бы только рад увидеть нечто подобное в «Карпатах». Но как-то слабо верится в то, что люди, способные так играть, приедут сегодня в Украину, да еще, извините, но в заурядный клуб. Знаете, а ведь мы в Одессе это проходили, лет десять назад, при Виталии Шевченко. И все же, не будем торопиться с выводами. Предлагаю дождаться зимы и посмотреть, насколько изменится состав команды. Несомненным же плюсом ее является то, что тренер – испаноязычный. Осталось выучить украинский? Ну, а интрига здесь еще та: чего ждать от команды Наварро – понятия не имею далеко не только я. И это главная изюминка старта. Разумеется, все это будет актуально при условии, что «Карпатам», в очередной раз, таки не запретят использовать новичков.

«Мариуполь». Думаю, в его лице «вышка» пополнилась крепкой командой, которая в состоянии не только выйти в верхнюю шестерку, но и побороться там за лучшую долю. В команде достаточно мастеровитых игроков, ее возглавляет тренер с приличным опытом работы в УПЛ, в клубе присутствует стабильность на определенном уровне. «Мариуполь» пришел сюда явно не на один сезон. И он вряд ли относится к числу проблемных. Даже если ему придется играть домашние матчи не дома.

«Верес». Классическая темная лошадка. Команда попала в «вышку» в обход спортивного принципа, но это вовсе не означает, что она к ней не готова. Складывается впечатление, что готовятся в Ровно серьезно и вдумчиво (пусть играть придется пока во Львове). А амбиций руководству «народной команды» не занимать. Полагаю, с нею придется считаться. Вопрос лишь в том, на каком именно уровне. Важную роль может сыграть фактор «свежей крови», желания новичка проявить себя в высшем обществе, как это было в предыдущих сезонах. Мне кажется, хорошим результатом для «Вереса» стало бы седьмое-девятое место. Но не факт. Ладно, давайте отнесем к командам-загадкам и его.

Шо мы имеем на выходе? Новый чемпионат лично мне перед стартом вполне любопытен. Пока в нем видится и чемпионская интрига, и борьба за путевки в Европу, а минимум треть команд-участниц предоставляют нам лишь гадать об их истинных возможностях. В нижней шестерке жарко должно быть по определению. Даже если здесь будут закалять «Сталь». А там поглядим.

Два слова о еврокубках. Какая страна – такие и теракты, гласит известный анекдот. Каким будет чемпионат, так и будут представлять его в Европе. Пока утешить Вас особенно нечем.

Напомню, в прошлом сезоне все без исключения наши полпреды выбывали на первой же для себя стадии. Включая «Шахтер», если помнить о квалификации Лиги чемпионов и понимать, что для стремящейся туда команды Лига Европы должна начинаться весной. Отсюда – любой пройденный этап в этом сезоне будет для нас успехом. Не считая, естественно, «утешительных».

А что Вы хотите, если уровень чемпионата продолжает падать, или, в лучшем случае, остается рекордно низким? Но какая-никакая надежда на то, что маленький шажок вперед в этом сезоне ЧУ сделает, лично у меня теплится. И потому я по-прежнему жду его старта. Не только по привычке.