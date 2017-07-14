Где смотреть матч за Суперкубок Украины Шахтер — Динамо

В субботу, 15 мая, состоится матч за Суперкубок Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером». Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало игры — в 21:00.

В прямой трансляции этот матч покажут телеканалы «Футбол 1» и «Украина». Начало — 20:45.





Билеты на матч еще можно купить. Их стоимость в зависимости от сектора — от 60 до 90 грн. Купить билеты на матч «Шахтер» — «Динамо» можно в кассе № 3 стадиона «Черноморец» (время работы кассы — с 10:00 до 17:00 без перерыва).