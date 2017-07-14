ФОТО ДНЯ: Новая домашняя форма Черноморца

В сезоне 2017−2018 гг. «Черноморец» будет выступать в новой домашней форме. Она выдержана в традиционной для команды «моряков» черно-синей гамме цветов, но в дизайне присутствует одно существенное отличие. Футболки теперь имеют не вертикальные, а горизонтальные полосы. Причем синие участки дополнены черными диагональными «насечками». Задняя поверхность, на которую наносятся фамилия и номер футболиста, на 80 процентов черного цвета. В нижней части каждой цифры номера помещены: элемент герба нашего клуба — летящая чайка, а также аббревиатура FCCO (Football club Chernomorets Odessa).
Спереди на футболке нанесены: товарный знак изготовителя — компании «Legea», эмблема «Черноморца», а в самом центре находится логотип строительной компании «Гефест», которая является генеральным спонсором клуба. На левом рукаве футболки расположен герб города Одессы, на правом — логотип Украинской премьер-лиги. В верхней части рукавов — товарный знак «Legea». Шорты и гетры — черного цвета.
Источник — ФК Черноморец
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....только логотип УПЛ все портит ( не только ее, но и другие ) - как прокладка на рукаве...
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