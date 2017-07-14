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ФОТО ДНЯ: Новая домашняя форма Черноморца

Одесский клуб представил обновленный дизайн формы

  • 14.07.2017 12:24
  • 458 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Черноморец
© ФК Черноморец
В сезоне 2017−2018 гг. «Черноморец» будет выступать в новой домашней форме. Она выдержана в традиционной для команды «моряков» черно-синей гамме цветов, но в дизайне присутствует одно существенное отличие. Футболки теперь имеют не вертикальные, а горизонтальные полосы. Причем синие участки дополнены черными диагональными «насечками». Задняя поверхность, на которую наносятся фамилия и номер футболиста, на 80 процентов черного цвета. В нижней части каждой цифры номера помещены: элемент герба нашего клуба — летящая чайка, а также аббревиатура FCCO (Football club Chernomorets Odessa).
 
Спереди на футболке нанесены: товарный знак изготовителя — компании «Legea», эмблема «Черноморца», а в самом центре находится логотип строительной компании «Гефест», которая является генеральным спонсором клуба. На левом рукаве футболки расположен герб города Одессы, на правом — логотип Украинской премьер-лиги. В верхней части рукавов — товарный знак «Legea». Шорты и гетры — черного цвета.
 
В аналогичном стиле выполнены варианты вратарской экипировки, которая будет иметь три цветовых решения, исключая, естественно, черную и синюю расцветку.











Источник — ФК Черноморец

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Комментарии
    Рома
    Рома, 14.07.2017 12:30
    0
    нормал! черно синие вперееед!!!!!!
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    kot-7
      kot-7, 14.07.2017 12:38
    +1
    Красивая форма, еще бы Заре нормальную
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    уух
    online
      уух, 14.07.2017 12:43
    -1
    форма весьма неплоха
    ....только логотип УПЛ все портит ( не только ее, но и другие ) - как прокладка на рукаве...
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