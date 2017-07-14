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ЖАБЧЕНКО: Судейство Суперкубка Украины – большая честь для меня

Футбольный судья признается в любви к Украине и открещивается от обвинений в свой адрес

  • 14.07.2017 11:48
  • 622 просмотров
  • 2 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua
© dynamo.kiev.ua
Назначение на Суперкубок Украины – большая честь для меня, как и возможность представлять Украину на международной арене в матчах Лиги чемпионов. Так Анатолий Жабченко, главный арбитр матча, который состоится в субботу в Одессе, прокомментировал обвинения, которые прозвучали в его адрес. 
 
«Я многие годы мечтал о судействе в таком матче – Суперкубке Украины, тем более с участием «Шахтера» и «Динамо». Сделаю все от меня зависящее, чтобы этот поединок прошел на самом высоком уровне. Не менее ответственной является и возможность представлять нашу страну в Лиге чемпионов. Для меня очень важно оправдать оказанное доверие, ведь от качества моего судейства зависит арбитражный авторитет Украины в Европе и в мире», – отметил Жабченко.

«После того, как я провел несколько таких матчей («Динамо» — «Шахтер» — прим.), я понимаю, что есть куда еще расти. Обслуживать такие поединки — это как наркотик — хочется еще и еще, — отметил он в интервью ТК «Футбол».
 
По его словам, все, чего он достиг в своей карьере, связано с Украиной. «26 лет независимости страны – это мое становление, сначала профессиональным футболистом, а позже арбитром. Я сам воспитывался в украинской школе, и в духе любви к родной стране воспитываю и своих детей», – рассказал арбитр.

Напомним, футбольный судья подвергся резкой критике в прессе после того, как стало известно о его назначении на матч на Суперкубок Украины. Его обвиняют в двойном гражданстве (Украина и Россия) и незаконном пересечении государственной границы Украины при посещении оккупированного Крыма.
 
Матч между «Динамо» и «Шахтером» за Суперкубок Украины состоится в субботу, 15 июля, в Одессе. Начало в 21:00.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    arettop
      arettop, 14.07.2017 12:10
    0
    А где же насчет гражданства и Крыма? Или Крым - это Крым (с)?
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    Bil Geyts
      Bil Geyts, 14.07.2017 12:12
    -2
    "Я очень люблю Украину, но паспорт конечно же я взял российский" кратко о Жабченко
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