ЖАБЧЕНКО: Судейство Суперкубка Украины – большая честь для меня

Назначение на Суперкубок Украины – большая честь для меня, как и возможность представлять Украину на международной арене в матчах Лиги чемпионов. Так Анатолий Жабченко, главный арбитр матча, который состоится в субботу в Одессе, прокомментировал обвинения, которые прозвучали в его адрес.

«После того, как я провел несколько таких матчей («Динамо» — «Шахтер» — прим.), я понимаю, что есть куда еще расти. Обслуживать такие поединки — это как наркотик — хочется еще и еще, — отметил он в интервью ТК «Футбол».

«Я многие годы мечтал о судействе в таком матче – Суперкубке Украины, тем более с участием «Шахтера» и «Динамо». Сделаю все от меня зависящее, чтобы этот поединок прошел на самом высоком уровне. Не менее ответственной является и возможность представлять нашу страну в Лиге чемпионов. Для меня очень важно оправдать оказанное доверие, ведь от качества моего судейства зависит арбитражный авторитет Украины в Европе и в мире», – отметил Жабченко.