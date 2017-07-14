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ОФИЦИАЛЬНО: Виталий Виценец - игрок Мариуполя

Полузащитник подписал контракт на 1 год

  • 14.07.2017 11:15
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ФК Мариуполь. Виталий Виценец
© ФК Мариуполь. Виталий Виценец
ФК «Мариуполь» заключил контракт с Виталием Виценцом. Срок соглашения рассчитано на один сезон.
 
Виталий Виценец родился 3 августа 1990 года в Першотравенске (Днепр.область). Воспитанник ФК «Шахтер». С 2008-го года (с перерывами) перспективный полузащитник выступал за первую команду «горняков». В составе «Шахтера» стал чемпионом и обладателем Кубка Украины (2010/11). В составе юниорского сборной Украины выиграл Евро-2009. В 2011-13 г. Виталий выступал за «Ильичевец» (28 матчей, 2 гола). Также полузащитник выступал за «Зарю» и «Севастополь».
 
В активе Виталия 15 матчей за молодежную сборную Украины.

Источник — ФК Мариуполь

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