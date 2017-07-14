Испанская «Барселона» объявила о том, что 23-летний защитник «Бенфики» Нелсон Семеду проходит медосмотр в столице Каталонии.
Два последних сезона Нелсон Семеду провел в лиссабонской «Бенфике» (64 матча, 3 гола). За сборные Португалии различных возрастов провел 25 матчей, в т.ч. 3 – на недавно завершившемся Кубка Конфедераций.
Сумма сделки составит 30 млн евро + 5 млн в виде бонусов. Ожидается, что стороны подпишут контракт на 5 лет.
📍 Barcelona— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 14, 2017
👋 Nélson Semedo
🔵🔴 pic.twitter.com/6KJP7cv1Lg
Источник — Sport.ua
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