Испанская «Барселона» объявила о том, что 23-летний защитник «Бенфики» Нелсон Семеду проходит медосмотр в столице Каталонии.

Два последних сезона Нелсон Семеду провел в лиссабонской «Бенфике» (64 матча, 3 гола). За сборные Португалии различных возрастов провел 25 матчей, в т.ч. 3 – на недавно завершившемся Кубка Конфедераций.

Сумма сделки составит 30 млн евро + 5 млн в виде бонусов. Ожидается, что стороны подпишут контракт на 5 лет.