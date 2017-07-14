Английский «Саутгепмтон» выпустил необычный ролик. Речь идет о будущем подписании 1-летнего контракта со Стюартом Тейлором.
36-летний воспитанник лондонского «Арсенала» в основном играл по арендам. В 2009-12 гг. был в «Манчестер Сити», но в АПЛ так и не провел за «горожан» ни одной игры. В августе прошлого года подписал однолетний контракт с «Саутгемптоном», но весь сезон просидел на лавке. Зато трейлер о новом контракте получился великолепный!
Are we doing this right? 👀✍️ #saintsfc pic.twitter.com/TaByabGqci— Southampton FC (@SouthamptonFC) July 13, 2017
Источник — Sport.ua
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