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ВИДЕО ДНЯ. Крутой анонс подписания контракта

«Саутгемптон» снял ролик о предстоящем подписании соглашения со Стюартом Тейлором

  • 14.07.2017 10:47
  • 516 просмотров
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twitter.com/SouthamptonFC. Стюарт Тейлор
© twitter.com/SouthamptonFC. Стюарт Тейлор
Английский «Саутгепмтон» выпустил необычный ролик. Речь идет о будущем подписании 1-летнего контракта со Стюартом Тейлором.
 
36-летний воспитанник лондонского «Арсенала» в основном играл по арендам. В 2009-12 гг. был в «Манчестер Сити», но в АПЛ так и не провел за «горожан» ни одной игры. В августе прошлого года подписал однолетний контракт с «Саутгемптоном», но весь сезон просидел на лавке. Зато трейлер о новом контракте получился великолепный!

Источник — Sport.ua

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