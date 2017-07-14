У полузащитника «Аякса» Абдельхака Нури, потерявшего сознание во время товарищеского матча с «Вердером», диагностировано необратимое повреждение мозга.

Отмечается, что врачи, которые осмотрели Нури после злополучного матча, сначала думали, что у полузащитника аритмия. Однако после обследования они выяснили, что у молодого спортсмена необратимые повреждения головного мозга. Его ввели в искусственную кому. Медики допускают, что хавбек может из нее и не выйти, так как большая часть мозга не функционирует.

Старший брат игрока Абдеррахим сообщил, что Нури, вероятно, никогда не сможет ходить, говорить, есть и узнавать людей.

Нури провел 45 матчей за молодежную команду «Аякса», забив 11 мячей. За основную команду он сыграл 9 раз.