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У игрока Аякса обнаружено необратимое повреждение головного мозга

Медики допускают, что Абдельхак Нури может никогда не выйти из комы

  • 14.07.2017 09:26
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Getty Images
© Getty Images

У полузащитника «Аякса» Абдельхака Нури, потерявшего сознание во время товарищеского матча с «Вердером», диагностировано необратимое повреждение мозга.

Отмечается, что врачи, которые осмотрели Нури после злополучного матча, сначала думали, что у полузащитника аритмия. Однако после обследования они выяснили, что у молодого спортсмена необратимые повреждения головного мозга. Его ввели в искусственную кому. Медики допускают, что хавбек может из нее и не выйти, так как большая часть мозга не функционирует.

Старший брат игрока Абдеррахим сообщил, что Нури, вероятно, никогда не сможет ходить, говорить, есть и узнавать людей.

Нури провел 45 матчей за молодежную команду «Аякса», забив 11 мячей. За основную команду он сыграл 9 раз.

Источник — ФК Аякс

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