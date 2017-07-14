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Сегодня жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы

«Динамо», «Олимпик» и «Александрия» узнают соперников по третьему раунду еврокубков

  • 14.07.2017 09:24
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Getty Images
© Getty Images

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы, которая положит старт еврокубков для Украины, ведь с этой стадии часть наших клубов вступает в борьбу.

Лига чемпионов. Начало жеребьевки в 13:00 по Киеву.

На этой стадии начинает борьбу за трофей киевское «Динамо». «Бело-голубые» идут по линии не чемпионов, которая появилась в УЕФА несколько сезонов назад.

Потенциальными соперниками киевлян на этой стадии стали «Стяуа», «Янг Бойз», «Ницца», «Истанбул Башакшехир» и греческий АЕК.

Здесь расклад понятен – один соперник, два матча, победитель попадет в четвертый раунд квалификации, проигравший – в Лигу Европы.

Матчи пройдут 25/26 июля и 1/2 августа.

Лига Европы. Начало жеребьевки в 14:00 по Киеву.

Представители от Украины – «Александрия» и «Олимпик». Здесь также жеребьевка стандарта для этой стадии. Команды разделят по корзинам, в каждой из них будут сеяные и несеяные (украинские коллективы в посев не попали), а дальше с помощью шариков и компьютера распределят по парам.

Состав корзин пока неизвестен и должен появиться в ближайшее время.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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  • 33.33% (2)
    1. Стяуа
  • 16.67% (1)
    2. Янг Бойз
  • 16.67% (1)
    3. Ницца
  • 16.67% (1)
    4. Истанбул Башакшехир
  • 16.67% (1)
    5. АЕК
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