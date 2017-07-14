ЗУБЕЙКО: Почувствовал, что на меня в Одессе действительно рассчитывают

Украинский защитник Евгений Зубейко, который нынешним летом покинул львовские «Карпаты», вернулся в родной одесский «Черноморец», заключив с «моряками», цвета которых он защищал с 2008 по 2014-й год, полноценный контракт. 27-летний футболист рассказал о причинах ухода из стана «львов»", а также о работе с Александром Бабичем.



- Неожиданно для всех ты покинул «Карпаты». Что случилось?

- Относительно данной ситуации, то тут все просто - у меня к завершению подошел контракт и мы решили не продолжать сотрудничество. С приходом новых тренеров стало понятно, что основная ставка будет теперь делаться на тех футболистов, которые были приглашены в летнее межсезонье - т.е. легионеров. Каких-то обид или еще чего-то на львовский клуб у меня не осталось.



- Во многих клубах Украины есть проблемы с задолженностями перед футболистами. «Львы» тебе остались что-то должны или все срок в срок?

- «Карпаты» полностью рассчитались, никаких финансовых претензий к ним нет! В этом плане у команды из Львова все солидно.



- Одесса, «Черноморец». Какие варианты были еще у тебя варианты?

- Было пару вариантов, но я не вижу сейчас смысл говорить о них. Конечно, как и любому другому футболисту, мне бы хотелось поиграть за рубежом. Все зависит от меня - время еще есть. Надеюсь, «Черноморец» может послужить мне трамплином для продолжения карьеры в более сильном чемпионате! Как оно будет - увидим. Сейчас моя главная задача - помогать родной одесской команде.



- Что стало решающим фактором при выборе одесситов?

- Если честно, то в принятии решения вернуться в команду очень важным стал звонок наставника команды Александра Бабича, который предложил мне этот вариант. Почувствовал, что на меня в клубе действительно рассч итывают.

- Первый матч против киевского «Динамо». Какой настрой на игру?

- Считаю, что в первых играх в чемпионате все команды находятся в равных условиях. В ближайшие дни будем тщательно разбирать соперника, и уже от этого будем планировать свою стратегию на игру. Будем стремиться добыть позитивный результат в этой встрече. Игра покажет - удалось нам это или нет.

