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Костевич отметился результативной передачей в Лиге Европы

Команда украинского защитника проиграла первый матч 2-го квалификационного раунда

  • 14.07.2017 09:02
  • 392 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Лех. Владимир Костевич
© ФК Лех. Владимир Костевич

Украинский легионер польского «Леха» Владимир Костевич отдал результативную передачу в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

К сожалению, его команда на выезде уступила норвежскому «Хаугесунну» (2:3).

«Хаугесунн» – «Лех» – 3:2
Голы: 1:0 – 24 Абди, 2:0 – 71 Хайрадинович, 3:0 – 73 Ибрахим, 3:1 – 75 Маевски, 3:2 – 90, пенальти Евтич.

«Хаугесунн» Бротвейт, Харальдсейд, Шерве, Кнудсен, Кишш, Столос, Тронстад, Хайрадинович (Гюткьер, 80), Лейте, Абди (Андреассен, 72), Ибрахим (Хусеклепп, 83).
«Лех» – Путноцки, Костевич, Нильсен, Гумны, Тетте, Евтич, Тралка, Макушевски (Беркрот, 79), Гайос (Рэдуц, 84), Маевски, Гюткьяер (Ракель, 80).
Предупреждения: Гумны (27), Хайрадинович (31), Кишш (45), Маевски (68), Столос (78), Тетте (85).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    dudigo78
      dudigo78, 14.07.2017 09:21
    +1
    Може вже нарешті Шевченко зверне не нього свою увагу? Ау!!! найкращий лівий захисник польської екстракляси. До речі прийшов на зміну Кадару і в клубі тепер тільки раді такій оборудці. Взяли кращого гравця ще й гроші заробили.
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