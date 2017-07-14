Украинский легионер польского «Леха» Владимир Костевич отдал результативную передачу в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
К сожалению, его команда на выезде уступила норвежскому «Хаугесунну» (2:3).
«Хаугесунн» – «Лех» – 3:2
Голы: 1:0 – 24 Абди, 2:0 – 71 Хайрадинович, 3:0 – 73 Ибрахим, 3:1 – 75 Маевски, 3:2 – 90, пенальти Евтич.
«Хаугесунн» – Бротвейт, Харальдсейд, Шерве, Кнудсен, Кишш, Столос, Тронстад, Хайрадинович (Гюткьер, 80), Лейте, Абди (Андреассен, 72), Ибрахим (Хусеклепп, 83).
«Лех» – Путноцки, Костевич, Нильсен, Гумны, Тетте, Евтич, Тралка, Макушевски (Беркрот, 79), Гайос (Рэдуц, 84), Маевски, Гюткьяер (Ракель, 80).
Предупреждения: Гумны (27), Хайрадинович (31), Кишш (45), Маевски (68), Столос (78), Тетте (85).
Источник — Sport.ua
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