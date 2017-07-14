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Верес отправится в Мариуполь на автобусе

Ровненская команда прибудет на место за 2 дня до игры

  • 14.07.2017 08:52
  • 691 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Верес. Юрий Вирт (справа)
© ФК Верес. Юрий Вирт (справа)

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт заявил, что команде из Ровно отправится на матч 1-го тура УПЛ против «Мариуполя» на автобусе.

«Это трудно, но другого выхода у нас нет. Мы приедем за два дня до игры, так что успеем отдохнуть и привести себя в порядок. Время для подготовки у нас будет.

На сборах мы выполнили то, что запланировали, поэтому я вижу, что ребята готовы, все рвутся в бой», – сказал Вирт.

Матч «Мариуполь» – «Верес» состоится 16 июля.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    orl405
      orl405, 14.07.2017 09:11
    0
    Респект и уважуха справжним патриотам. Только с такими ребятами мы сможем прекратить сегожняшний деребан страны и вышиватую спекляцию возле народного корыта.
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