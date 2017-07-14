Верес отправится в Мариуполь на автобусе

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт заявил, что команде из Ровно отправится на матч 1-го тура УПЛ против «Мариуполя» на автобусе.

«Это трудно, но другого выхода у нас нет. Мы приедем за два дня до игры, так что успеем отдохнуть и привести себя в порядок. Время для подготовки у нас будет.

На сборах мы выполнили то, что запланировали, поэтому я вижу, что ребята готовы, все рвутся в бой», – сказал Вирт.

Матч «Мариуполь» – «Верес» состоится 16 июля.