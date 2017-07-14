Верес отправится в Мариуполь на автобусе

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт заявил, что команде из Ровно отправится на матч 1-го тура УПЛ против «Мариуполя» на автобусе.
«Это трудно, но другого выхода у нас нет. Мы приедем за два дня до игры, так что успеем отдохнуть и привести себя в порядок. Время для подготовки у нас будет.
На сборах мы выполнили то, что запланировали, поэтому я вижу, что ребята готовы, все рвутся в бой», – сказал Вирт.
Матч «Мариуполь» – «Верес» состоится 16 июля.
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.