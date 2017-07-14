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Фалькао выплатит налоговой службе Испании 8,2 миллиона евро

Бывший нападающий «Атлетико» обвиняется в уклонении от уплаты налогов с прибыли за имиджевые права

  • 14.07.2017 08:35
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Getty Images. Радамель Фалькао
© Getty Images. Радамель Фалькао

Форвард сборной Колумбии и «Монако» Радамель Фалькао добровольно заплатит крупный штраф налоговой службе Испании.

По информации источника, 31-летний футболист выплатит налоговой службе сумму в размере 8,2 миллиона евро. Власти Мадрида обвинили Фалькао, который ранее выступал в составе «Атлетико», в уклонении от уплаты налогов с прибыли за свои имиджевые права на сумму 5,66 миллионов евро в 2012 и 2013 годах.

Напомним, за последнее время проблемы с налоговой службой Испании имели Лионель Месси, Криштиану Ронулду, Серхио Рамос, Жозе Моуриньо и другие известные футбольные личности.

Источник — Mundo Deportivo

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