Фалькао выплатит налоговой службе Испании 8,2 миллиона евро

Форвард сборной Колумбии и «Монако» Радамель Фалькао добровольно заплатит крупный штраф налоговой службе Испании.
По информации источника, 31-летний футболист выплатит налоговой службе сумму в размере 8,2 миллиона евро. Власти Мадрида обвинили Фалькао, который ранее выступал в составе «Атлетико», в уклонении от уплаты налогов с прибыли за свои имиджевые права на сумму 5,66 миллионов евро в 2012 и 2013 годах.
Напомним, за последнее время проблемы с налоговой службой Испании имели Лионель Месси, Криштиану Ронулду, Серхио Рамос, Жозе Моуриньо и другие известные футбольные личности.
Источник — Mundo Deportivo
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