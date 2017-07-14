РЯБОКОНЬ: «Приняли решение начать чемпионат, а дальше будет видно»

Главный тренер черниговской «Десны» Александр Рябоконь на встрече с болельщиками рассказал о будущем команды.



«Если возвращаться в начало нашего пути, то можно сказать, что экспедицию мы снарядили, обули, одели, накормили, вложили финансы. Команда ушла на свою вершину, где-то там спотыкалась, потом снова вставала…шла, шла, и, наконец-то добрались до невиданных вершин черниговского футбола. Но в итоге нам дали пинок под зад, сказали: «Фальстарт» и вместо нас, просто с вертолета, высадили туда прохиндеев из другой команды. Такой вот итог всей нашей борьбы. Стоит отметить, что футбольная общественность оказала нам поддержку. Практически все футболисты, тренеры, футбольные люди поддерживали «Десну».



Как видим, этого оказалось мало. Те люди, которые могли действительно помочь в решении этих задач – самоустранились. Имею в виду, губернатора, мэра, а также Федерацию футбола Черниговской области. Нас, по сути, ограбили и унизили. Вроде, там работают все нормальные люди, но даже в этой ситуации они показывали преданность и покорность ФФУ. Единогласно голосовали. Никакого действия и доброго слова с их стороны не было. Видно, не очень наш край хотел, чтобы мы играли в Премьер-лиге.



Что касается УПЛ и ФФУ – решение абсолютно незаконное. Наверное, они считают, что футбол – часть их жизни, а мы в ней лишние. Профессионалы там не нужны. У них есть своя когорта людей, которые решают вопросы, как им выгодно. Раз такое отношение к команде, то, наверное, вообще нет смысла заниматься футболом, ставить какие-то задачи, за что-то бороться. Впрочем, мы приняли решение начать этот чемпионат, а дальше будет видно. До последнего дня мы надеялись, что чиновники пересмотрят это решение и справедливость восторжествует. Но правда одна и видимо ее просто на всех не хватает. На сегодняшний день клуб покинуло только два игрока из 24-х.



Максим Максименко ушел в «Колос», а Солдата мы отпустили в «Ингулец». У Игоря было мало игровой практики, поэтому пошли ему навстречу», - сказал Рябоконь.