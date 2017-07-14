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ЗИНЧЕНКО: Не хотел кататься по арендам до 30 лет, оставаясь в Шахтере

Полузащитник «Манчестер Сити» – об уходе из донецкого клуба

  • 14.07.2017 07:55
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Getty Images. Александр Зинченко
© Getty Images. Александр Зинченко

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о причинах ухода из «Шахтера» и о карьере в ПСВ.

– Поездка в Донецк — самое непонятное и страшное время в карьере?
– Приблизительно знал, ради чего ухожу, понимал, что это огромный шаг вперёд. Не хотел быть как все, хотел быть другим. Не желал уходить в аренду и, находясь в системе «Шахтёра», кататься по арендам до 30 лет, как это делали многие. У каждого свои цели, и я счастлив, что у меня всё сложилось именно так.

Не так давно из книги Ибрагимовича почерпнул, что нужно всегда оставаться собой и делать по-своему. Ни за кем не гнаться, никому не подражать. Мне симпатичен Златан и как футболист, и как человек. Ещё читал интервью Иньесты, в котором он рассказывал, как отец купил ему бутсы, лишь когда Андресу было 12 лет. Я свои первые бутсы помню: чёрные с железными шипами из секонд-хенда, мама купила. Я тогда был на седьмом небе от счастья.

Всегда нужно ценить то, что есть: самое главное — родные и близкие. Даже играя в люби-тельских лигах Москвы, получал от футбола огромное удовольствие, остальное неважно. Был уверен, что всё получится, в это время агент искал мне команду.

– В ПСВ шутить не принято. А в сборной?
– За ужином Андрей Николаевич Шевченко подколол: «Команда не может поесть, не услышав профессиональный голос нашего рэпера». В сборной я не был новичком, петь не должен был, но исполнил песню L’One. Честно, не знал о его конфликте с Зозулей.

Только потом мне обо всем сказали. Рома — хороший парень, отреагировал нормально. Из Black Star, кстати, так и не позвонили, надо потихоньку завязывать с рэпом.

Источник — Чемпионат

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