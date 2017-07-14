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Алексей Дитятьев близок к переходу в Краковию

Экс-защитник «Карпат» продолжит карьеру в польском чемпионате

  • 14.07.2017 07:34
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ФК Карпаты. Алексей Дитятьев
© ФК Карпаты. Алексей Дитятьев

Бывший защитник «Карпат» Алексей Дитятьев, который покинул команду с приходом нового тренерского штаба, продолжит карьеру в польской «Краковии».

Украинец пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с клубом из Кракова.

В прошлом сезоне «Краковия» заняла 13 место в польской Экстраклассе.

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