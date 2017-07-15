Топ-10 игроков, которые вернулись в чемпионат Украины

Сегодняшние реалии таковы, что футболисты чаще покидают Украину, переходя в зарубежные чемпионаты, они ищут более благополучные в финансовом плане клубы. Однако, просматривается и обратная тенденция: футболисты наших клубов, попробовав легионерский хлеб, возвращаются в родные пенаты.

1. Дьемерси МБОКАНИ, 31 год, нападающий.

Ориентировочная стоимость €5 миллионов.

За «Халл-Сити» Мбокани сыграл 12 игр, отметился двумя ассистами. Также провел два матча в Кубке Англии. По итогам прошедшего сезона, «Халл-Сити» вылетел из английской Премьер-лиги в Чемпионшип, заняв 18 место. Годичная аренда футболиста истекла, поэтому Дьемерси вернулся в расположение «Динамо».

2. Жуниор МОРАЕС, 30 лет, нападающий.

Ориентировочная стоимость €2 миллиона

Почва для перехода бразильского форварда в Китай была заложена 12 декабря 2016 года: Жуниор устроил потасовку с игроками «Шахтера», во время которой едва не дошло до драки между Мораесом и Ракицким, после чего арбитр показал красную карточку нападающему «Динамо». В итоге бразилец получил дисквалификацию на 5 матчей от КДК ФФУ за участие в потасовке в игре с «Шахтером» (3:4).

Также на «ссылку» в Китай повлиял тот факт, что руководство столичного клуба имеет финансовые трудности, поэтому для того, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, было очень удобно отдать бразильского нападающего в аренду. Тем более, что «Динамо» почти не имело шансов выиграть Премьер-лигу, и присутствие третьего форварда в команде не являлось важным. В финансовом аспекте столичный клуб на аренде Мораеса даже заработал: китайский «Тяньцзинь Цюанцзянь» оплатил «бело-синим» 2,1 миллиона евро.

28 февраля, в последний день трансферного окна Мораес перешел в «Тяньцзинь Цюанцзянь»

«Я не ожидал никаких изменений. Предложение пришло в последний день работы трансферного окна в Китае. Как раз в тот момент я узнал о получении пятиматчевой дисквалификации за мое удаление в игре против «Шахтера», а потому решил принять этот вызов», — рассказывал Жуниор Мораес

Дебютировал в новом клубе бразилец 1 апреля 2017 года. Закрепиться в основном составе Жуниору не удалось. Причина - в китайской Суперлиге ужесточили лимит на легионеров. Начиная с января 2017 года, заявлять на матч клуб может четырех иностранцев, а на поле выпускать только трех, один из которых должен представлять Азию. Таким образом, Мораес редко появлялся на футбольном поле, так как проиграл конкуренцию другим легионерам китайского клуба - бразильскому форварду Александро Пато и бельгийскому опорнику Акселю Витселю. Коуч клуба - легендарный Фабио Каннаваро - победный состав менять не хотел.

Всего за «Тяньцзинь Цюанцзянь» Мораес сыграл 4 матча: 3 в китайской Суперлиге и 1 матч на стадии 1/16 финала Кубка Китая, в котором Жуниору удалось отметиться дублем, а команда бразильца праздновала победу – 2:0.