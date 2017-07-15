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Топ-10 игроков, которые вернулись в чемпионат Украины

Sport.ua - о игроках, которые после выступления за границей возвратились к родным пенатам

  • 15.07.2017 09:09
  • 2099 просмотров
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Getty Images. Артем Кравец
© Getty Images. Артем Кравец
Сегодняшние реалии таковы, что футболисты чаще покидают Украину, переходя в зарубежные чемпионаты, они ищут более благополучные в финансовом плане клубы. Однако, просматривается и обратная тенденция: футболисты наших клубов, попробовав легионерский хлеб, возвращаются в родные пенаты.
 
1. Дьемерси МБОКАНИ, 31 год, нападающий. 
 
Ориентировочная стоимость €5 миллионов.
 
 
Скиталец по арендам. В сезоне 2015/16 конголезец был отдан в «Норвич-Сити». В английском клубе сыграл 30 матчей, в которых забил 7 мячей. По итогам сезона «Норвич-Сити» занял предпоследнее место и вылетел из английской Премьер-лиги. Мбокани остался в АПЛ, но на правах аренды играл уже за другой клуб – «Халл-Сити», который перед сезоном 2016/17 повысился в классе. 
 
За «Халл-Сити» Мбокани сыграл 12 игр, отметился двумя ассистами. Также провел два матча в Кубке Англии. По итогам прошедшего сезона, «Халл-Сити» вылетел из английской Премьер-лиги в Чемпионшип, заняв 18 место. Годичная аренда футболиста истекла, поэтому Дьемерси вернулся в расположение «Динамо».
 
В июне 2017 года сорвался практически готовый трансфер с греческим «Олимпиакосом». Переход не состоялся из-за слабых физических кондиций игрока, который провалил медосмотр. Но на сборах в Австрии хорошо себя проявил, забив несколько мячей. Судя по всему, в начале сезона основным форвардом команды Александра Хацкевича будет именно Мбокани.
 
 
2. Жуниор МОРАЕС, 30 лет, нападающий. 
 
Ориентировочная стоимость €2 миллиона
 
 
Почва для перехода бразильского форварда в Китай была заложена 12 декабря 2016 года: Жуниор устроил потасовку с игроками «Шахтера», во время которой едва не дошло до драки между Мораесом и Ракицким, после чего арбитр показал красную карточку нападающему «Динамо». В итоге бразилец получил дисквалификацию на 5 матчей от КДК ФФУ за участие в потасовке в игре с «Шахтером» (3:4). 
 
Также на «ссылку» в Китай повлиял тот факт, что руководство столичного клуба имеет финансовые трудности, поэтому для того, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, было очень удобно отдать бразильского нападающего в аренду. Тем более, что «Динамо» почти не имело шансов выиграть Премьер-лигу, и присутствие третьего форварда в команде не являлось важным. В финансовом аспекте столичный клуб на аренде Мораеса даже заработал: китайский «Тяньцзинь Цюанцзянь» оплатил «бело-синим» 2,1 миллиона евро.
 
28 февраля, в последний день трансферного окна Мораес перешел в «Тяньцзинь Цюанцзянь»
 
«Я не ожидал никаких изменений. Предложение пришло в последний день работы трансферного окна в Китае. Как раз в тот момент я узнал о получении пятиматчевой дисквалификации за мое удаление в игре против «Шахтера», а потому решил принять этот вызов», — рассказывал Жуниор Мораес.
 
Дебютировал в новом клубе бразилец 1 апреля 2017 года. Закрепиться в основном составе Жуниору не удалось. Причина - в китайской Суперлиге ужесточили лимит на легионеров. Начиная с января 2017 года, заявлять на матч клуб может четырех иностранцев, а на поле выпускать только трех, один из которых должен представлять Азию. Таким образом, Мораес редко появлялся на футбольном поле, так как проиграл конкуренцию другим легионерам китайского клуба - бразильскому форварду Александро Пато и бельгийскому опорнику Акселю Витселю. Коуч клуба - легендарный Фабио Каннаваро - победный состав менять не хотел.
 
Всего за «Тяньцзинь Цюанцзянь» Мораес сыграл 4 матча: 3 в китайской Суперлиге и 1 матч на стадии 1/16 финала Кубка Китая, в котором Жуниору удалось отметиться дублем, а команда бразильца праздновала победу – 2:0.
 
После завершения аренды вернулся в киевское «Динамо» и попал в заявку клуба на новый сезон.
 
3. Артем КРАВЕЦ, 28 лет, нападающий
 
Ориентировочная стоимость €2,5 миллиона
 
 
В конце августа 2016 года Кравец перебрался в Испанию, где играл в клубе-аутсайдере Ла Лиги «Гранаде». После перехода Артем отличился забитым мячом за сборную Украины в матче 2 тура отбора на ЧМ-2018 против Турции (2:2) и стал лучшим игроком матча по версии сайта УЕФА.
 
Во время игр за «Гранаду» Кравец успел забить мяч в ворота своего соотечественника – украинского голкипера Дениса Бойко, который на правах аренды защищал ворота другого испанского клуба – «Малаги». В январе 2017 года форвард получил травму, после чего результативных действий в его активе не было. Из-за частых травм провалил вторую часть сезона, которая явно не удалась. Всего за испанский клуб Кравец сыграл 26 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.
 
После завершения контракта с «Гранадой» Кравец находился в Сербии у всемирно известного физиотерапевта из-за старой травмы голеностопа, которая помешала ему сыграть за сборную Украины в матче против Финляндии. 11 июля Кравец вернулся в расположение киевского «Динамо» и попал в заявку команды на новый сезон.
 
4. Сергей БОЛБАТ, 24 года, центральный полузащитник
 
Ориентировочная стоимость €750 тысяч
 
 
Летом 2015 года Сергей Болбат, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру», отправился в годичную аренду в бельгийский «Локерен». Хоть Сергей и не был «твердым» игроком основы, он регулярно появлялся на футбольном поле. В первом сезоне украинец сыграл 24 (23 в чемпионате и 1 – в Кубке Бельгии) матча, забил 3 мяча, после чего договор об аренде был пересмотрен и продлен еще на год.
 
В сезоне 2016/17 сыграл 23 матча (21 игра в лиге и 2 - в Кубке), отметился тремя забитыми мячами. Последний раз выходил на поле 1 апреля, после чего полузащитник стал не нужен бельгийскому клубу.
 
После завершения аренды, сразу отправился в новую – в «Мариуполь», который вышел в Премьер-лигу. В клубе из Донецкой области 24-летний хавбек проведет ближайший сезон.
 
5. Василий ПРИЙМА, 26 лет, центральный защитник
 
 Ориентировочная стоимость €600 тысяч
 
 
После исчезновения донецкого «Металлурга», который отказался возвращать долги, футболист, игравший за донецкий клуб 7 лет (с 2008 по 2015 годы), остался без работы. Был на просмотре в финалисте Лиги Европы - «Днепре», но хавбек не подошел наставнику днепрян Мирону Маркевичу. В октябре 2015 года подписал контракт с итальянским «Торино». 
 
За туринский клуб Василий дебютировал 1 декабря 2015 года в Кубке Италии. В этой игре туринский клуб уверенно обыграл «Чезену» - 4:1. Но первый матч в составе «Торино», к сожалению, стал для Приймы последним.
 
Спустя 2 месяца украинец отправился в аренду в клуб-аутсайдер Серии А – «Фрозиноне», в составе которого в марте 2016 года дебютировал в элитном итальянском дивизионе. Всего в Серии А Прийма сыграл в пяти матчах, после чего «Фрозиноне» вылетел в Серию Б по итогам сезона 2015/16.
 
В итальянской Серии Б играл в первом круге, последний матч провел 21 января текущего года. За сезон 2016/17 клуб сыграл 18 матчей и забил 1 мяч. В Кубке Италии сыграл 2 матча.
 
В начале июля присоединился к «Заре» на сборе в Словении, после чего подписал контракт с луганским клубом.
 
6. Иван БОБКО, 26 лет, левый полузащитник
 
Ориентировочная стоимость €500 тысяч
 
 
Последним местом работы хавбека был венгерский «Дебрецен», с которым игрок подписал контракт в конце августа прошлого года по схеме «полгода плюс полтора». Играл в чемпионате Венгрии лишь в осенней части чемпионата. За «Дебрецен» сыграл 11 матчей (10 в чемпионате и 1 в Кубке), забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.
 
В весенней части прошедшего сезона не играл, так как клуб расторг контракт с украинцем в декабре прошлого года. 
 
 «…накануне двух последних игр я получил повреждение. Президент решил, что они меня ждать не будут, ибо я вернусь в строй не раньше февраля. В итоге поступил чуть-чуть не красиво, разорвав контракт и нарушив былые договоренности», - рассказал Бобко в декабре прошлого года.
 
13 июля, один из самых талантливых воспитанников одесского «Черноморца» времен тренерства Романа Григорчука, вернулся в родной клуб.
 
7. Вячеслав ЧУРКО, 24 года, фланговый полузащитник
 
Ориентировочная стоимость €250 тысяч
 
 
Хавбек, права на которого принадлежали «Шахтеру», в начале 2016 года перешел в венгерскую «Пушкаш-Академию», где играл до конца сезона на правах аренды. Всего в Венгрии украинец сыграл 12 игр и забил 3 мяча. 
 
В сезоне 2016/17 отправился в новую аренду. Вместе с украинцем Василием Приймой играл за итальянский «Фрозиноне». 
 
В первой части сезона имел игровую практику, а вот в конце января, как и Прийма, резко стал не нужен итальянскому клубу. Всего Чурко сыграл «Фрозиноне» в 11 турах итальянской Серии Б и 1 матч провел в Кубке Италии.
 
В июне Вячеслав Чурко вернулся в Украину и подписал контракт с «Мариуполем» сроком на 1 год.
 
8. Олег МИЩЕНКО, 27 лет, атакующий полузащитник
 
Ориентировочная стоимость €300 тысяч
 
 
Весной 2016 года переехал в Россию, где на правах аренды числился в пермском «Амкаре».  Именно, числился, потому что провел в российском клубе только один матч. Осенью, на правах аренды, сыграл за Мариуполь 6 матчей на правах аренды в Первой лиге Украины, забил 1 гол. Весной вернулся в «Амкар», но пропустил всю весеннюю часть, так и не сыграв ни одной минуты.
 
«Отъезд в Россию — моя главная ошибка. Полтора года просидел, одну игру сыграл, сломал ногу и больше не играл. Что бы я там ни делал — все равно бы не играл. Сейчас очень важный период в моей жизни. Нужно доказать себе, что я футболист», - рассказал Мищенко в конце июня текущего года.
 
Перед началом нового сезона вернулся в Украину и подписал контракт с «Мариуполем».
 
 
9. Юрий ТКАЧУК, 22 года, центральный полузащитник
 
Ориентировочная стоимость €50 тысяч
 
 
В 2016 году подписал контракт с «Атлетико Мадрид Б», но вначале тренировался с первой командой мадридсого клуба под руководством коуча Диего Симеоне, тренируясь наравне с такими футболистами, как Антуан Гризманн, Фернандо Торрес, Диего Годин, Габи и другими. 
 
«Когда я стал игроком «Атлетико» то тренировался с первой командой. Языка тогда еще не знал, у меня был переводчик. Но на одном занятии, не понял, что именно надо делать. Переводчика раз под рукой не было. Соответственно начал ошибаться. 
Антуан Гризманн рассердился и начал «фыркать». Мы немного не поняли друг друга, а во время следующего упражнения, я пошел в подкат, возможно, немного жестче, чем следовало. Гризманн надулся, ушел к руководству и сказал, чтобы меня здесь больше не было. Таким образом, потом я занимался с молодежной командой», - прокомментировал свое отстранение от основной команды Ткачук.
 
За вторую команду «Атлетико» сыграл 6 матчей в Терсере (четвертый испанский дивизион по силе), после чего был отдан на год в аренду в «Мелилью», которая выступала в Сегунде В (в третьем испанском дивизионе). За последний клуб провел 14 матчей.
 
1 июля полузащитник подписал 2-летний контракт с львовскими «Карпатами».
 
10. Ренат МОЧУЛЯК, 19 лет, центральный полузащитник
 
 
Молодой украинский полузащитник Ренат Мочуляк подписал контракт с греческим «Платаниасом» в декабре 2016 года. В «Платаниасе» играл с еще одним украинским легионером – Виталием Приндетой. Ренат был лидером молодежного состава ФК «Платаниас», но принял решение вернуться в родной клуб – «Черноморец».
 
«12 июля, Ренат Мочуляк, сын в прошлом известного футболиста Олега Мочуляка подписал контракт с моряками на 3 года. После прекрасного сезона в греческом Платаниас, мы получили прекрасное предложение вернутся в стан моряков», — написал агент Мочуляка Александр Панков Instagram.
 
Этот список далеко не окончательный, поскольку трансферное окно закрывается 1 сентября.

 

Автор — Денис Шаховец, Sport.ua

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Комментарии
    a-z667
      a-z667, 15.07.2017 09:29
    0
    С каких пор Бобко левый защитник???
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    Rustam OldBoy
    online
      Rustam OldBoy, 15.07.2017 09:36
    0
    та і Болбат більше по флангам бігав
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    Den96
    online
      Den96, 15.07.2017 09:54
    0
    a-z667, 15.07.2017 09:29
    С каких пор Бобко левый защитник???
    Бобко - универсальный футболист. По данным трансфермаркета, на профессиональном уровне левым полузащитником он сыграл в 28 матчах, левым защитником провел 10 игр.
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    Den96
    online
      Den96, 15.07.2017 09:59
    0
    Rustam OldBoy, 15.07.2017 09:36
    та і Болбат більше по флангам бігав
    Дійсно, в Україні Болбат більше грав на флангах, але в останньому сезоні за «Локерен» він грав, в основному, в центральній зоні півзахисту.
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