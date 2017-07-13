Александр Кержаков завершил карьеру

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков завершил футбольную карьеру и стал координатором юношеских команд петербургского клуба.
Футболист петербургского «Зенита» Александр Кержаков завершил игровую карьеру. Председатель правления — президент клуба Сергей Фурсенко подтвердил эту новость агентству Р-Спорт.
«Он закончил футбольную карьеру. Его опыт и профессионализм будут востребованы в вопросах селекции», — сказал Фурсенко.
После завершения карьеры футболиста Кержаков останется в системе «Зенита» и уже назначен на должность координатора юношеских команд.
Напомним, что нападающий является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола), в истории «Зенита» (161 гол) и сборной России с 30 мячами.
Источник — Р-Спорт
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