ТК Футбол 1/2 покажут Суперкубок Украины в формате 360-градусов

Телеканали «Футбол 1/Футбол 2» транслюватимуть матч за Суперкубок України-2017 року з використанням технології 360-градусної зйомки, що дасть можливість глядачеві бути ще ближче до футбольного блокбастеру цього літа



У суботу, 15-го липня, телеканали «Футбол 1/Футбол 2» подарують глядачам новий досвід і відчуття від перегляду матчу за Суперкубок України-2017. Завдяки новаторській технології 360-градусної зйомки вперше в історії українського футболу глядач зможе подивитися матч в форматі віртуальної реальності: відео транслюватиметься на Youtube в форматі «360 градусів».



Під час матчу камера буде перебувати в чаші стадіону. Таким чином, нова технологія дозволить дивитися гру в форматі 360 і 180 градусів і створить у глядача враження присутності.



«Ми прагнемо використовувати нові технології, щоб дати футбольним уболівальникам по всій Україні найкращі враження від перегляду ігор. Зараз, під час трансляцій провідних європейських турнірів, все частіше можна побачити застосування технології зйомки в форматі 360 градусів. Ми також вирішили підтримати сучасні тенденції і першими в Україні застосувати цю технологію під час трансляції футбольного матчу, - розповів Олександр Денисов. - Матч за Суперкубок України-2017 ми будемо показувати на рівні плей-оф Ліги чемпіонів. 80 співробітників будуть працювати в Одесі. Трансляцію забезпечуватимуть 26 камер: 16 будуть працювати на трансляцію, 10 - на роботу студійного виробництва. А використання зйомки в форматі 360 градусів дозволить глядачам побачити весь матч з будь-якого зручного для них ракурсу. Все це подарує вболівальникам максимальний ефект присутності на трибунах».



Трансляція поєдинку розпочнеться о 21:00 на каналі «Футбол 1» в якості HD, прокоментує гру Андрій Малиновський. Обрамляти матч буде програма «Студія LIVE». Вболівальників чекають прогнози, обговорення технічних і тактичних несподіванок від тренерів і гравців обох команд, а також розбір матчу в студії з ведучим Іваном Гресько та експертами В'ячеславом Шевчуком та Олександром Головком.



Партнером трансляції з використанням технології 360 градусів стала компанія «Limelite | 360discoVR».



Дивіться матч за Суперкубок України-2017 «Шахтар» - «Динамо» в 21:00 в суботу, 15 липня, на телеканалі «Україна» та каналі «Футбол 1» - в HD-якості!