Украинцы в ЛЕ: Нойок упустил победу, Милевский дебютировал за Динамо

Команда украинца Александра Нойка «Динамо» Минск упустила победу в матче второго раунда квалификации Лиги Европы против македонского клуба «Работнички». Украинец провел матч в ранге капитана.
«Работнички» - «Динамо Мн» – 1:1
Голы: Хващинский, 53 (0:1); Найденов, 91 (пенальти) (1:1)
А во втором белорусском «Динамо», из Бреста, нападающий Артем Милевский в матче против «Альтаха» появился на поле только на 86-й минуте, но повлиять на происходящее на поле не сумел – также 1:1.
«Альтах» - «Динамо» Брест – 1:1
Голы: Нуц, 49 – Седко, 74
Источник — Sport.ua
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