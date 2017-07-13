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Украинцы в ЛЕ: Нойок упустил победу, Милевский дебютировал за Динамо

Милевский сыграл пять минут в квалификации Лиги Европы

  • 13.07.2017 21:46
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Динамо Брест
© Динамо Брест

Команда украинца Александра Нойка «Динамо» Минск упустила победу в матче второго раунда квалификации Лиги Европы против македонского клуба «Работнички». Украинец провел матч в ранге капитана.

«Работнички» - «Динамо Мн» – 1:1
Голы: Хващинский, 53 (0:1); Найденов, 91 (пенальти) (1:1)

А во втором белорусском «Динамо», из Бреста, нападающий Артем Милевский в матче против «Альтаха» появился на поле только на 86-й минуте, но повлиять на происходящее на поле не сумел – также 1:1.

«Альтах» - «Динамо» Брест – 1:1
Голы: Нуц, 49 – Седко, 74

Источник — Sport.ua

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