Украинцы в ЛЕ: Нойок упустил победу, Милевский дебютировал за Динамо

Я бы тоже не хотел, чтобы мои персональные данные оказались в архиве МВД или СБУ. использовать их...

Порядочный человек всегда паспорт покажет, если это надо для безопасности других людей. А отмороз...

не хочуть, хай не йдуть. Від паспортного контролю чулки на голові не допоможуть

Вспоминая Ахтырку 20.04.08, динамовских отморозков следует пускать на стадион не только по докуме...