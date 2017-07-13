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Володимир ГЕНІНСОН: «Упевнений, у суботу на стадіоні буде аншлаг!»

За два дні до матчу продану більше 22 тисяч квитків

  • 13.07.2017 21:01
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УПЛ
© УПЛ

У приміщені Одеської міської ради відбулася прес-конференція до Суперкубка Фокстрот

У четвер 13 липня о 13.00 у приміщенні Одеської міської ради почалася прес-конференція, присвячена Суперкубку Фокстрот України-2017. У заході взяли участь Президент Української Прем’єр-Ліги Володимир Генінсон та Міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Під час вступного слова представниця мерії нагадала присутнім, що Одеса вже міцно асоціюється із Суперкубком України – вдруге поспіль і загалом увосьме в історії це місто прийме розіграш почесного призу.

Наступним слово взяв Міський голова Одеси Геннадій Труханов: «Те, що наше місто так часто приймає Суперкубок, свідчить про системність, а системність – завжди позитивна ознака. Вважаю, ми щоразу гідно виконуємо цю місію. Вже маємо великий досвід організації Суперкубка України. Цього року так співпало, що майже одночасно у нас відбуватимуться дві великі, масштабні, навіть грандіозні події – Одеський міжнародний кінофестиваль та футбольний Суперкубок. Перша подія – явище світу культури, друга – явище світу спорту. Вважаю, за масштабністю вони приблизно рівнозначні. Ми робимо все, щоби ці грандіозні події органічно сусідили й пройшли на найвищому рівні. Задля цього, зокрема, змінили маршрут громадського транспорту. Активно працює також міська поліція. Взагалі розіграш Суперкубка – велика подія й для мене особисто – я дуже люблю футбол і колись грав на доволі серйозному рівні. Тепер радий допомогти прекрасній грі. За останні роки в Одесі здано в експлуатацію 23 нові ігрові майданчики – здається, ніде в Україні немає такого».

Після цього виступив Президент УПЛ Володимир Генінсон: «Іще півроку тому, коли ми почали розглядати заявки на місто-господар Суперкубка, у нас швидко відпали всі сумніви: Одеса – й тільки Одеса! Це особливе місто в усіх планах. Наприклад, історичному, бо саме звідси гра «футбол» розповсюдилася по всій Україні. Причому зауважте цікаву паралель: із 1998 року розіграш Суперкубка УЄФА постійно проходить у Монако – також приморському місті. Тобто ми йдемо у фарватері європейських тенденцій. Тому сьогодні хочу висловити вдячність усім, хто нам допомагає, – міській та обласній владі Одеси, Генеральному директору ФК «Чорноморець» і Директору стадіону, іншим відповідальним особам. Завдяки їхній допомозі сьогодні, зокрема, продано вже 22 000 квитків на стадіон. Тому я впевнений: у суботу буде аншлаг!»

Після цього сторони обмінялися подарунками: Володимир Генінсон подарував Геннадієві Труханову м’яч «Селект Брильянт», яким у суботу зіграють «Шахтар» і «Динамо» (а, припустімо, німецька Бундесліга гратиме ним наступні чотири сезони), натомість мер Одеси подарував очільникові УПЛ пам’ятний знак свого міста.

Наостанок прийшла черга журналістських запитань, із яких найцікавіше стосувалося розподілу квитків між клубами-учасниками Суперкубка Фокстрот. Володимир Генінсон повідомив: обом клубам виділено по три сектори – один для фанатів плюс два для розповсюдження. В обох випадках вільних квиточків майже не залишилося.

Источник — УПЛ

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