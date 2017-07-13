Сергей ШИЩЕНКО: «С нетерпением ждем старта в Юношеской лиге»

«Шахтер» U19 вслед за первым и молодежным составом вышел из отпуска и уже готовится к чемпионату. О комплектации команды, планах на ближайший месяц и ожиданиях от предстоящего сезона рассказал главный тренер Сергей Шищенко.



– Мы приступили к работе в начале этой недели: собрали ребят на базе в Счастливом, два дня посвятили тестированию и медосмотру, а вчера состоялись первые тренировки. Планируем ежедневные занятия в двухразовом режиме: утром – фитнес, тренажерный зал и аэробика, а вечером – сессия на поле. Так будем готовиться до самого старта чемпионата. Кроме того, с 18 июля начнем проводить спарринги. У всех отличное настроение! Видно, что у игроков есть большое желание работать и впитывать идеи тренерского штаба.



– Насколько сильно изменится состав «Шахтера» U19 в сравнении с прошлым сезоном?

– Состав существенно обновится. Под наше руководство в полном составе перешла команда U17, которая в минувшем сезоне выступала в ДЮФЛ. Это будет наш костяк. Все игроки нам уже знакомы: многие тренировались с юношеским составом, мы внимательно следили за их выступлениями, прогрессом, так что отлично знаем возможности каждого. Также с нами занимаются четыре воспитанника из прошлогоднего состава U19. Но следует учитывать, что многие юные футболисты сейчас проходят подготовку с дублем, и не исключено, что кто-то из них впоследствии вернется к нам.



– Этот сезон будет особенным: помимо чемпионата «горняков» ждет Юношеская лига УЕФА.

– Конечно же, участие в европейском турнире придаст сезону особых эмоций. Будет интересно и волнительно, но все мы с нетерпением ждем старта Юношеской лиги УЕФА и серьезно готовимся. Уверен, для ребят это большой вызов и хорошая мотивация, потому мы ставим лишь максимальные задачи – как в чемпионате Украины, так и на евроарене.



Новый сезон «Шахтер» U19 начнет 5 августа домашним матчем чемпионата Украины против «Олимпика».