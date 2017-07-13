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Вест Хэм арендует Джо Харта

«Молотобойцы» планируют выкупить вратаря по окончанию сезона

  • 13.07.2017 20:32
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Джо Харт, Getty Images
© Джо Харт, Getty Images

«Вест Хэм» опередил своих коллег из «Ньюкасла» в борьбе за голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта. Следующий сезон вратарь проведет в Лондоне на правах аренды. После возвращения в «Сити» этим летом Харт обнаружил, что главный тренер Пеп Гвардиола не поменял свое мнение о нем. Более того, «горожане» уведомили Джо, что не возьмут его в предсезонный тур по США, который стартует уже в понедельник.

30-летний вратарь не терял времени зря, перебирая множество предложений. Главными претендентами на Джо оставались «Вест Хэм «и «Ньюкасл»: сговорчивее в этой борьбе оказался лондонский клуб, информирует The Independent.

В соглашение об аренде «молотобойцы» планируют включить пункт о выкупе Харта по окончании сезона. Произойдет это только в том случае, если Джо сможет произвести впечатление на главного тренера Славена Билича и владельцев клуба.

Источник — Fapl.ru

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