Черноморец объявил о подписании шести новых игроков

Подписаны контрактные соглашения между ФК «Черноморец» и шестью футболистами. «Моряками» стали Денис Балан, Иван Бобко, Евгений Зубейко, Виталий Каверин, Ренат Мочуляк, Артем Рахманов.
Денис Дмитриевич Балан, родился 18 августа 1993 года в Одессе. Защитник. Рост — 177 см, вес — 67 кг. Последним клубом был «Черкасский Днепр». В «Черноморце» будет играть под № 39.
Иван Михайлович Бобко, родился 10 декабря 1990 года в Одессе. Полузащитник. Рост — 183 см, вес — 70 кг. Последним клубом был «Дебрецен» (Венгрия). В «Черноморце» будет играть под № 8.
Евгений Анатольевич Зубейко, родился 30 сентября 1989 года в Артемовске (Донецкая область). Защитник. Рост — 179 см, вес — 67 кг. Последним клубом были «Карпаты» (Львов). В «Черноморце» будет играть под № 42.
Виталий Викторович Каверин, родился 4 сентября 1990 года в Хмельницком. Полузащитник. Рост — 182 см, вес — 72 кг. Последним клубом была «Говерла» (Ужгород). В «Черноморце» будет играть под № 10
Ренат Олегович Мочуляк, родился 15 февраля 1998 года в Одессе. Полузащитник. Рост — 180 см, вес — 69 кг. Последним клубом был «Платаниас» (Ханья, Греция). В «Черноморце» будет выступать под № 19.
Артем Владимирович Рахманов, родился 10 июля 1990 года в Минске. Защитник. Рост — 195 см, вес — 85 кг. Последним клубом был «Милсами» (Оргеев, Молдавия). В «Черноморце» будет играть под № 90.
Источник — ФК Черноморец
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