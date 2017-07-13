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Черноморец объявил о подписании шести новых игроков

Одесситы презентовали новичков летнего межсезонья

  • 13.07.2017 20:26
  • 2392 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Черноморец
© ФК Черноморец

Подписаны контрактные соглашения между ФК «Черноморец» и шестью футболистами. «Моряками» стали Денис Балан, Иван Бобко, Евгений Зубейко, Виталий Каверин, Ренат Мочуляк, Артем Рахманов.

Денис Дмитриевич Балан, родился 18 августа 1993 года в Одессе. Защитник. Рост — 177 см, вес — 67 кг. Последним клубом был «Черкасский Днепр». В «Черноморце» будет играть под № 39.

Иван Михайлович Бобко, родился 10 декабря 1990 года в Одессе. Полузащитник. Рост — 183 см, вес — 70 кг. Последним клубом был «Дебрецен» (Венгрия). В «Черноморце» будет играть под № 8.

Евгений Анатольевич Зубейко, родился 30 сентября 1989 года в Артемовске (Донецкая область). Защитник. Рост — 179 см, вес — 67 кг. Последним клубом были «Карпаты» (Львов). В «Черноморце» будет играть под № 42.

Виталий Викторович Каверин, родился 4 сентября 1990 года в Хмельницком. Полузащитник. Рост — 182 см, вес — 72 кг. Последним клубом была «Говерла» (Ужгород). В «Черноморце» будет играть под № 10

Ренат Олегович Мочуляк, родился 15 февраля 1998 года в Одессе. Полузащитник. Рост — 180 см, вес — 69 кг. Последним клубом был «Платаниас» (Ханья, Греция). В «Черноморце» будет выступать под № 19.

Артем Владимирович Рахманов, родился 10 июля 1990 года в Минске. Защитник. Рост — 195 см, вес — 85 кг. Последним клубом был «Милсами» (Оргеев, Молдавия). В «Черноморце» будет играть под № 90.

Источник — ФК Черноморец

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Комментарии
    Bogdan Bogdan
      Bogdan Bogdan, 13.07.2017 20:33
    +1
    нова форма ЧО. чому офіційно не презентовали?
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    a-z667
      a-z667, 13.07.2017 21:10
    0
    Bogdan Bogdan, 13.07.2017 20:33
    нова форма ЧО. чому офіційно не презентовали?
    Про форму давно говорили,что вернут чёрно-синюю,а Гефест только вчера стал ген.спонсором
    Ссылка
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