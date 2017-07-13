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Карпаты готовят трансфеную бомбу

Львовский клуб вновь возьмет Гладкого?

  • 13.07.2017 19:45
  • 1510 просмотров
  • 7 комментария
Метки
ФК Карпаты
© ФК Карпаты

Наиболее активный украинский клуб на трансферном рынке, львовские «Карпаты», готовит еще одну трансферную бомбу. 

Масштабные кадровые перестановки начались с приходом в команду нового исполнительного директора и главного тренера. После назначения Дарио Друди, Олега Дулуба на тренерском мостике сменил испанский специалист Серхио Наварро. Уже во время сборов, новый коуч отказался от услуг четверых основных игроков прошлого сезона, а именно Алексея Дитятьева, Евгения Зубейко, Евгения Боровика, а также Виктора Хомченко. Также был отдан в аренду Артем Филимонов. Тогда и стартовала бурная трансферная кампания львовян. Если Федерико Перейра и Роман Дебелко были подписаны еще до начала сборов, то потом за небольшой промежуток времени команду пополнил целый ряд исполнителей, среди которых Юрий Ткачук, успевший получить практику в мадридском Атлетико, Аркес Бласко, Себастьян Рибас, Александр Осман, Хорхе Карраскаль и Гуидо Кортеджано. Также близок к переходу в стан «львов» Франсиско Ди Франко. 

Интересно, что анонсированный громкий переход может быть связан с уже известным львовскому болельщику нападающим Александром Гладким, который сегодня разорвал контракт с киевским «Динамо» и теперь является свободным агентом. Учитывая желание самого игрока выступать за «Карпаты», а также тот факт, что теперь руководству клуба не нужно договариваться с «Динамо», этот переход выглядит вполне реальным. Осталось лишь убедиться, что Серхио Наварро нужен хорошо зарекомендовавший себя во Львове Гладкий, а также прийти к соглашению с игроком в вопросе заработной платы. 

Александр НАГОЛЮК

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Каныр Лазков
      Каныр Лазков, 13.07.2017 19:49
    +2
    МЕССІ???
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    Владимир Коробко
    Владимир Коробко, 13.07.2017 19:51
    +1
    Гладкий- бомба?!?! На петарду даже не тянет.
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    romeo_xai
      romeo_xai, 13.07.2017 19:52
    +1
    Возвращение грозы барселоны
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    Andy Van
      Andy Van, 13.07.2017 19:54
    +4
    Блин, если лупанет бомба, главное чтобы Дыму жопу не разорвало)))
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 13.07.2017 19:56
    0
    Владимир Коробко, 13.07.2017 19:51
    Гладкий- бомба?!?! На петарду даже не тянет.
    Ну, в мегачемпионате Крыма играют чудики покруче Гладкого?
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    zhyr
      zhyr, 13.07.2017 19:56
    +1
    та Роналду ж наче заявив, що залишається в Реалі? чи ні?
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    deN_92
    online
      deN_92, 13.07.2017 20:06
    0
    так і представляю, як через пару днів на сайті Marca читаю: "Офіційно: Мессі гравець львівських Карпат"...
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