Карпаты готовят трансфеную бомбу

Наиболее активный украинский клуб на трансферном рынке, львовские «Карпаты», готовит еще одну трансферную бомбу.

Масштабные кадровые перестановки начались с приходом в команду нового исполнительного директора и главного тренера. После назначения Дарио Друди, Олега Дулуба на тренерском мостике сменил испанский специалист Серхио Наварро. Уже во время сборов, новый коуч отказался от услуг четверых основных игроков прошлого сезона, а именно Алексея Дитятьева, Евгения Зубейко, Евгения Боровика, а также Виктора Хомченко. Также был отдан в аренду Артем Филимонов. Тогда и стартовала бурная трансферная кампания львовян. Если Федерико Перейра и Роман Дебелко были подписаны еще до начала сборов, то потом за небольшой промежуток времени команду пополнил целый ряд исполнителей, среди которых Юрий Ткачук, успевший получить практику в мадридском Атлетико, Аркес Бласко, Себастьян Рибас, Александр Осман, Хорхе Карраскаль и Гуидо Кортеджано. Также близок к переходу в стан «львов» Франсиско Ди Франко.

Интересно, что анонсированный громкий переход может быть связан с уже известным львовскому болельщику нападающим Александром Гладким, который сегодня разорвал контракт с киевским «Динамо» и теперь является свободным агентом. Учитывая желание самого игрока выступать за «Карпаты», а также тот факт, что теперь руководству клуба не нужно договариваться с «Динамо», этот переход выглядит вполне реальным. Осталось лишь убедиться, что Серхио Наварро нужен хорошо зарекомендовавший себя во Львове Гладкий, а также прийти к соглашению с игроком в вопросе заработной платы.

Александр НАГОЛЮК