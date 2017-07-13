Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

САНЖАР: «Минимальная цель - сохранение прописки в элитном дивизионе»

Но главный тренер донецкого «Олимпика» не исключает возможности корректирования целей по ходу сезона

  • 13.07.2017 18:59
  • 288 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Олимпик. Роман Санжар
© ФК Олимпик. Роман Санжар
«Олимпик» неожиданно для многих сумел пробиться в Лигу Европы, но в нынешнее межсезонье клуб покинуло много основных исполнителей, что, прямо скажем, добавило головной боли наставнику «олимпийцев» Роману Санжару.
 
— Какие задачи на сезон будут стоять перед вашей командой?
— Мы оказались в непростой ситуации. «Олимпик» покинуло большинство игроков, олицетворявших коллектив в прошлом сезоне, поэтому наша задача — найти им достойную замену и снова построить команду. Хотя, конечно, не хочется опускаться ниже той планки, которая уже была покорена. Но, думаю, надо отталкиваться от минимальных целей, а это сохранение прописки в элитном дивизионе. А уже по ходу первенства ничто не мешает эти планы подкорректировать.
 
— На ваш взгляд, в предстоящем сезоне падение уровня отечественного чемпионата остановится?
— Очень тяжело прогнозировать, что в нашей стране будет завтра. Но, думаю, потихоньку мы начнем подниматься, ведь в первой лиге уже есть команды, которые по своему финансовому состоянию приближены к элитным клубам. Хотя футбол напрямую зависит от экономической ситуации в Украине. Только стабильность позволит развиваться. Своего дна мы уже коснулись, поэтому хочется верить в лучшее.
 
— Спрогнозируйте итоговое место сборной Украины в своей группе отбора на ЧМ-2018.
— Надеюсь, сборная Украины займет как минимум второе место, которое позволит ей продолжить борьбу за попадание на чемпионат мира.

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    alegofich
      alegofich, 13.07.2017 19:41
    0
    Дивлячись на те що підписали шабанова, богданова, лухтанова та кравченка... казати що тільки прописка то недооцінювати власні сили! Динаму ж здрюкали)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.