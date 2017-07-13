САНЖАР: «Минимальная цель - сохранение прописки в элитном дивизионе»

«Олимпик» неожиданно для многих сумел пробиться в Лигу Европы, но в нынешнее межсезонье клуб покинуло много основных исполнителей, что, прямо скажем, добавило головной боли наставнику «олимпийцев» Роману Санжару.

— Какие задачи на сезон будут стоять перед вашей командой?

— Мы оказались в непростой ситуации. «Олимпик» покинуло большинство игроков, олицетворявших коллектив в прошлом сезоне, поэтому наша задача — найти им достойную замену и снова построить команду. Хотя, конечно, не хочется опускаться ниже той планки, которая уже была покорена. Но, думаю, надо отталкиваться от минимальных целей, а это сохранение прописки в элитном дивизионе. А уже по ходу первенства ничто не мешает эти планы подкорректировать.

— На ваш взгляд, в предстоящем сезоне падение уровня отечественного чемпионата остановится?

— Очень тяжело прогнозировать, что в нашей стране будет завтра. Но, думаю, потихоньку мы начнем подниматься, ведь в первой лиге уже есть команды, которые по своему финансовому состоянию приближены к элитным клубам. Хотя футбол напрямую зависит от экономической ситуации в Украине. Только стабильность позволит развиваться. Своего дна мы уже коснулись, поэтому хочется верить в лучшее.

— Спрогнозируйте итоговое место сборной Украины в своей группе отбора на ЧМ-2018.

— Надеюсь, сборная Украины займет как минимум второе место, которое позволит ей продолжить борьбу за попадание на чемпионат мира.