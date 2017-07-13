Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Я от Динамо уже давно ничего не жду»

Футболист аматорского клуба «Минай» Михаил Кополовец сообщил, что донецкий «Шахтер» остается безоговорочным фаворитом в новом сезоне.

«Я от «Динамо» уже давно ничего не жду. Уровень этой команды в последнее время сильно упал. Чего ждать от этой молодежи?.. А если еще и продадут Ярмоленко, то… Хотя его давно уже следует отпускать, пусть парень себе играет.

Молодые игроки в отдельном матче могут «выстрелить» и дать результат, но чтобы выдержать весь чемпионат, да еще и создать конкуренцию «Шахтеру»… «Горняки» сохранили свой рисунок игры, свою концепцию. И хотя это уже не тот «Шахтер», который был несколько лет назад, все же для нашего чемпионата он остается безоговорочным фаворитом. Ну с кем ему здесь играть?», - сообщил Кополовец