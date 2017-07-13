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Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Я от Динамо уже давно ничего не жду»

Экс-хавбек «Карпат» рассказал, составит ли киевское «Динамо» конкуренцию «Шахтеру» в новом сезоне

  • 13.07.2017 18:19
  • 387 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Карпаты. Михаил Кополовец
© ФК Карпаты. Михаил Кополовец
Футболист аматорского клуба «Минай» Михаил Кополовец сообщил, что донецкий «Шахтер» остается безоговорочным фаворитом в новом сезоне.
 
«Я от «Динамо» уже давно ничего не жду. Уровень этой команды в последнее время сильно упал. Чего ждать от этой молодежи?.. А если еще и продадут Ярмоленко, то… Хотя его давно уже следует отпускать, пусть парень себе играет.
 
Молодые игроки в отдельном матче могут «выстрелить» и дать результат, но чтобы выдержать весь чемпионат, да еще и создать конкуренцию «Шахтеру»… «Горняки» сохранили свой рисунок игры, свою концепцию. И хотя это уже не тот «Шахтер», который был несколько лет назад, все же для нашего чемпионата он остается безоговорочным фаворитом. Ну с кем ему здесь играть?», - сообщил Кополовец

Источник — Експрес

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Комментарии
    Евгений Еременко
    online
      Евгений Еременко, 13.07.2017 18:40
    0
    так говорят перед каждым чемпионатом. ПЕРЕД КАДЖЫМ. ПЕРЕД КАЖДЫМ ЧЕМПИОНАТОМ так говорят. а потом "мы проиграли чемпионат потому что мы в дали от дома" "суркис все купил" "браво федерация"
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