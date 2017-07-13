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Лухтанов подписал контракт с Олимпиком

Донецкий клуб продолжает стремительно усилять состав перед новым сезоном

  • 13.07.2017 17:35
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olimpik.com.ua. Вячеслав Лухтанов
© olimpik.com.ua. Вячеслав Лухтанов
Очередным усилением обороны «Олимпика» в это летнее межсезонье стал воспитанник киевского «Динамо» Вячеслав Лухтанов. Защитник подписал с донецким клубом контракт сроком на три года.
 
Напомним, ранее донецкий клуб подписал контракты с Артемом Шабановым, Антоном Кравченко и Андреем Богдановым.

Источник — ФК Олимпик

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