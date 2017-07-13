Лухтанов подписал контракт с Олимпиком

Очередным усилением обороны «Олимпика» в это летнее межсезонье стал воспитанник киевского «Динамо» Вячеслав Лухтанов. Защитник подписал с донецким клубом контракт сроком на три года.
Напомним, ранее донецкий клуб подписал контракты с Артемом Шабановым, Антоном Кравченко и Андреем Богдановым.
Источник — ФК Олимпик
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